Park Halindeki Otomobil Küle Döndü

Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi’nde park halinde bulunan 35 AH 7130 plakalı otomobil aniden alevlere teslim oldu. Motor kısmından yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Facia kıl payı önlenirken, araçta ciddi hasar meydana geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA