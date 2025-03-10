KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA | Bayram İkramiyesinde Sona Gelindi! Kritik Saate Geri Sayım: Emekliye 3 Ayda 3 Ödeme Birden

Son dakika haberi… Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yapılacak. Kabine Toplantısı’nda terörle mücadelede atılan adımlar, fahiş fiyatlarla mücadele ve dış politika konuları ele alınacak. Terör örgütünün silah bırakma süreci ve bu süreçteki yasal düzenleme ihtiyacı değerlendirilecek. Başıboş hayvanlarla ilgili yerel yönetimlerin sorumlulukları ve alınacak önlemler de masada olacak. Ayrıca Ramazan ayında süren fahiş fiyat denetimlerinin sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak. Suriye’deki gelişmeler ve Türkiye’nin Gazze ile Ukrayna barış sürecindeki rolü görüşülecek.

Ancak bir konu var ki milyonlarca kişi en çok onu merak ediyor! Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi, ne kadar? İşte 16 milyon hak sahibini yakından ilgilendiren o konu da Kabine Toplantısı’nda konuşulacak.

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Kabine, bugün saat 15.00’te toplanacak. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleriyle 18.57’de iftar programında bir araya gelecek. Beklenen açıklamanın da iftar saatinden hemen önce yapılması tahmin ediliyor.

EMEKLİYE 3’LÜ ÖDEME

Emeklileri için önümüzdeki 3 ay hem ikramiye hem de zamlı maaşlarla dolu olacak. 24-28 Mart tarihleri arasında Ramazan Bayramı ikramiyesinin hesaplara yatması bekleniyor. Ardından Kurban Bayramı ikramiyesi 2-5 Haziran tarihlerinde ödenecek. Temmuz ayında ise emekli maaş zamları yeniden belirlenecek. 3 Temmuz’da SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşı için zam oranı açıklanacak. Bu kapsamda 17-28 Temmuz’da SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları hesaplara geçecek. Memur emeklileri ayın başında zamsız maaş alacaklarından ay içinde fark ödemesi alacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAMDA RAKAM NETLEŞİYOR

Milyonlarca emekli 2025 bayram ikramiyesinin tutarına odaklanmış durumda. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile zam hazırlıklarına başlayan ekonomi kurmayları birkaç formül üzerinde etki analizleri yapmıştı.

Geçtiğimiz yıl yüzde 50 artış ile 2000 liradan 3000 liraya yükselen bayram ikramiyeleri için 500, 750 ve 1000 TL rakamları masaya gelmiş ancak hem bütçeyi sarsmayacak hem de emekliyi memnun edecek artışın 1000 TL olduğu belirtilmişti.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Bu kapsamda emekli ikramiyesinin yaklaşık yüzde 33,5’lik bir artış ile 4000 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Böylece milyonlar hem Ramazan Bayramı ikramiyesi hem de Kurban Bayramı ikramiyesi için toplamda 8000 TL ödeme almış olacak.

Bugünkü toplantıda Erdoğan’ın nihai kararı vermesi ve Kabine Toplantısı sonrası rakamı açıklaması bekleniyor. Açıklanan yeni rakam ise Torba Yasa ile Meclis’e gelerek önce Plan ve Bütçe Komisyonu, ardından da Genel Kurul’dan geçerek yasalaşacak.

DUL VE YETİM MAAŞI ALANLARIN BAYRAM İKRAMİYESİ

Emeklilerin yanında bayram ikramiyesi dul ve yetimler için de aylık hisseleri oranında verilecek. Peki kim ne kadar emekli bayram ikramiyesi alacak.

Yüzde 75 hak sahipleri: 3’er bin liradan toplamda 6 bin TL

Yüzde 50 hak sahipleri: 2’şer bin liradan toplamda 4 bin TL

Yüzde 25 hak sahipleri: Biner liradan toplamda 2 bin TL ödeme alacak.

EMEKLİLİK DİLEKÇESİ VERENLER DİKKAT!

Emeklilik dilekçesini Şubat ayı sonuna kadar verenler de henüz maaş almamış olsa da Ramazan Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecek. Mayıs ayı sonuna kadar emeklilik için başvuranlar ise sadece Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalanacak.

Kaynak: Haber Merkezi