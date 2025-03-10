DEM Heyetinin 2. Siyasi Parti Turu Bugün Başlıyor: İlk Ziyaret CHP'ye

DEM Parti heyetinin ikinci siyasi parti turu başlıyor. Heyet, ilk ziyaretini saat 10.00'da EMEP'e gerçekleştirecek. Ardından saat 13.00'te DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelecek. 16.30'da ise DEVA Partisi'yle görüşme planlandı.

12 Mart'ta TİP, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ziyaretleri gerçekleştirilecek.

CUMHUR İTTİFAKI'YLA GÖRÜŞME 17 MART'TA

DEM heyeti, 17 Mart Pazartesi günü ise Cumhur İttifakı ortaklarını ziyaret edecek. Görüşmelerde, İmralı’nın silah bırakma çağrısı ve bu kapsamda atılacak adımlar ele alınacak.

NE OLMUŞTU?

MHP lideri Devlet Bahçeli ekim ayında partisinin grup toplantısında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a örgütü lağvetme çağrısı yapmıştı. Bahçeli, "Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin" demişti. Bu çağrının ardından DEM Parti heyeti İmralı ile temas kurmuş, ardından Meclis'te siyasi partilere ziyaretler gerçekleştirmişti.

27 Şubat'ta DEM heyeti, Öcalan'ı 3. kez ziyaret etmiş ve son ziyaretin ardından Öcalan'ın mesajı okunmuştu. Öcalan, DEM Parti heyetiyle yaptığı görüşmenin ardından kaleme aldığı mektupta PKK’ya silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısında bulunmuştu.

DEM heyetinin ziyaret programı şöyle:

10 MART

10.00 - EMEP Ziyareti

Yer Meclis

13.00 – CHP Ziyareti

Yer: CHP Genel Merkezi

16.30 DEVA Partisi Ziyareti

Yer: Deva Patisi Genel Merkezi

12 MART

11.00 - TİP Ziyareti

Yer: Meclis

14.00 – SAADET Partisi Ziyareti

Yer: Saadet Partisi Genel Merkezi



16.30 - GELECEK Partisi Ziyareti

Yer: Gelecek Patisi Genel Merkezi

17 MART

AK Parti Ziyareti (Saat, yer bilgileri ayrıca paylaşılacak)

MHP Ziyareti (Saat ve yer bilgileri ayrıca paylaşılacak)

Kaynak: Haber Merkezi