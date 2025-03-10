DEM Heyetinin 2. Siyasi Parti Turu Bugün Başlıyor: İlk Ziyaret CHP'ye
DEM Parti heyetinin siyasi partilere ziyaretlerinin ikinci turu başlıyor. Heyet ilk olarak bugün CHP'yi ziyaret edecek. 17 Mart'ta ise Cumhur İttifakı ortaklarıyla görüşmeler gerçekleştirilecek.
DEM Parti heyetinin ikinci siyasi parti turu başlıyor. Heyet, ilk ziyaretini saat 10.00'da EMEP'e gerçekleştirecek. Ardından saat 13.00'te DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelecek. 16.30'da ise DEVA Partisi'yle görüşme planlandı.
12 Mart'ta TİP, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ziyaretleri gerçekleştirilecek.
CUMHUR İTTİFAKI'YLA GÖRÜŞME 17 MART'TA
DEM heyeti, 17 Mart Pazartesi günü ise Cumhur İttifakı ortaklarını ziyaret edecek. Görüşmelerde, İmralı’nın silah bırakma çağrısı ve bu kapsamda atılacak adımlar ele alınacak.
NE OLMUŞTU?
MHP lideri Devlet Bahçeli ekim ayında partisinin grup toplantısında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a örgütü lağvetme çağrısı yapmıştı. Bahçeli, "Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin" demişti. Bu çağrının ardından DEM Parti heyeti İmralı ile temas kurmuş, ardından Meclis'te siyasi partilere ziyaretler gerçekleştirmişti.
27 Şubat'ta DEM heyeti, Öcalan'ı 3. kez ziyaret etmiş ve son ziyaretin ardından Öcalan'ın mesajı okunmuştu. Öcalan, DEM Parti heyetiyle yaptığı görüşmenin ardından kaleme aldığı mektupta PKK’ya silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısında bulunmuştu.
DEM heyetinin ziyaret programı şöyle:
10 MART
10.00 - EMEP Ziyareti
Yer Meclis
13.00 – CHP Ziyareti
Yer: CHP Genel Merkezi
16.30 DEVA Partisi Ziyareti
Yer: Deva Patisi Genel Merkezi
12 MART
11.00 - TİP Ziyareti
Yer: Meclis
14.00 – SAADET Partisi Ziyareti
Yer: Saadet Partisi Genel Merkezi
16.30 - GELECEK Partisi Ziyareti
Yer: Gelecek Patisi Genel Merkezi
17 MART
AK Parti Ziyareti (Saat, yer bilgileri ayrıca paylaşılacak)
MHP Ziyareti (Saat ve yer bilgileri ayrıca paylaşılacak)
Kaynak: Haber Merkezi