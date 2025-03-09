Son Ankette Üç Parti Birden Oy Kaybetti: AKP, CHP, MHP...

ORC Araştırma 5-7 Mart tarihleri arasında yaptığı seçim anketi sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın fesih çağrısı sonrası yapılan anketteki sonuçlar ise dikkat çekti. Yapılan anket sonucunda CHP birinci, AKP ikinci parti çıkarken; CHP, AKP ve MHP'nin oy oranlarında düşüş görüldü. DEM Parti ise barajı geçen partiler arasında oy oranını yükselten tek parti oldu.

Mert Odabaş Mert Odabaş
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Son Ankette Üç Parti Birden Oy Kaybetti: AKP, CHP, MHP...

ORC Araştırma 5-7 Mart 2025 tarihleri arasında 26 ili kapsayan ve 1 bin 390 katılımcının katıldığı bir anket çalışmaları yaparak, sonuçlarını kamuoyuna duyurdu.

Anketin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın örgütün feshedilmesi çağrısının ardından yapılan anketlerden biri olması ise dikkat çekti.

Çalışmada katılımcılara, "Bu Pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

CHP BİRİNCİ, AKP İKİNCİ PARTİ

Anket katılımcılarının yüzde 29,3'ünün parti tercihi CHP oldu. CHP anketten birinci sırada çıkarken bir önceki ankete göre yüzde 0,2'lik gerileme yaşadı.

AKP'nin yapılan anketteki oy oranı ise yüzde 28,9 olarak ölçüldü. AKP ankette ikinci sırada yer alırken, bir önceki ankette oy oranı yüzde 29,1 olarak kaydedilmişti.

MHP ÜÇÜNCÜ PARTİ KONUMUNA YÜKSELDİ

Tercihini MHP’den yana kullananların sayısı yüzde 8,3 olurken MHP'nin bir önceki ankette oy oranı yüzde 8,6 olarak ölçülmüştü.

DEM Partiyi tercih edenlerin oranı ise yüzde 7,8 olurken, DEM Parti bir önceki ankette ise yüzde 7,5 olarak çıkmıştı.

ZAFER VE YENİDEN REFAH YÜZDE 7 BARAJINI ZORLUYOR

Yüzde 7 barajına en fazla yaklaşan parti ise yüzde 5,0’lik oy oranıyla Zafer Partisi oldu. Zafer Partisi’nin Yüzde 4,9’la Yeniden Refah takip ederken, İYİ Parti yüzde 4,5 ile bu iki partinin hemen ardında yer aldı.

Gelecek Partisi’ni tercih edenlerin oranı yüzde 2,2 olurken, Büyük Birlik Partisi yüzde 1,9, Yerli ve Milli Parti yüzde 1,6, Türkiye İşçi partisi yüzde 1,5 Anahtar Parti, yüzde 1,3, DEVA Partisi yüzde 1,2 oranında tercih edildi.

Diğer seçeneğini işaretleyenlerin oranı ise yüzde 1,5 olarak ölçüldü.

Son Ankette Üç Parti Birden Oy Kaybetti: AKP, CHP, MHP... - Resim : 1

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