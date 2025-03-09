AKP'den 'Lazkiye' Açıklaması! 'Mezhep Provokasyonu Yapılıyor'

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, çoğunlukla Suriye'de yaşanan çatışmalar ve Alevilere yönelik katliam iddialarıyla alakalı konuştu. Bölgede mezhep ve etnik kökene dayalı bir provokasyon yapılmaya çalışıldığını söyleyen Çelik, kendilerinin asla siyasal mezhepçilik yapmadıklarını savundu.

'SURİYE UYDU DEVLET OLMAYACAK'

Ömer Çelik, açıklamasında şunları söyledi:

"Esad'ın başlattığı katliamlarla ortaya çıkan tabloya Cumhurbaşkanımız Suriye'nin güvenliği temelindeki yaklaşımla yaklaşmış ve Baas katliamlarının daha çok duyurulması için en kararlı ve yüksek ses yine ondan gelmişti. Lazkiye'de ortaya çıkan, Suriye güvenlik güçlerine dönük saldırı, Suriye'nin birliğine dönük terörist saldırıdır. En önemli şiarımız Suriye tüm Suriyelilerindir şiarıdır. Suriye'nin uydu devleti haline getirme faaliyetlerini kabul etmiyoruz.

Suriye halkı özgür, medeni bir hayat istiyor. Uluslararası toplumun Suriye yönetiminin yanında olmalı. Orayı istikrarsızlaştırmak isteyenler çökmüş devlet yapısı istiyor. Mezhep ve etnik provokasyonları kullanılıyor. 'Suriye Suriyelilerindir' derken hepsini kapsayacak şekilde tüm grupların güven içinde olduğu yapının ortaya çıkmasını söylüyoruz. Cumhurbaşkanımız bu konudaki hassasiyetlerini, herkesin korunması gerektiğini, azınlıkların haklarının korunması konusunda, kadın hakları konusunda vurgu yapmıştır.

'ESAD'IN KATLİAMLARI NUSAYRİLERE MAL EDİLEMEZ'

Bu saldırıyı yapan Esad rejiminin artığı olan, Esad rejimini diriltmek için kullanılan bir takım güçlerdir. Sosyal medyada kullanılan dil özenli olmalı. 'Bu bir Nusayri isyanıdır' şeklinde dil kullanılması yanlıştır. Biz bütün grupların terörle yan yana anılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu gruplara kardeşlik siyaseti ile yaklaşıyoruz. Esad'ın katliamları Nusayrilere mal edilemez. DEAŞ katliamları da Sünnilere mal edilemez.

Terörist teröristtir, bunun meşrebi, etnik kökeni ve mezhebi olmaz. Norveç'te katliamcı olunca buna Hristiyan terörist demiyoruz ama sizler tutup İslam terörist diyorsunuz. Herhangi bir şekilde İslam ile terörün yan yana gelmemesi gerekir. Mazlum mazlumdur, kim olursa olsun sahip çıkılmalı; zalim de zalimdir, kim olursa olsun karşı çıkılmalıdır. Bu dil bölgede çirkin projeler peşinde koşanların dilidir. Bunun kimler tarafından üretildiğini, siyasi dolaşıma nasıl sokulduğunu iyi biliyoruz.

'SİYASAL MEZHEPÇİLİK ZEHİRDİR'

Gerek ülkemizdeki vatandaşların, gerek bölgedeki kişilerin mezhep aidiyetleri önemlidir. Bunların hepsi saygıdeğerdir ama siyasal mezhepçilik bir zehirdir. İnsanların arasına dini duvarlar örmektedir. Siyasal mezhepçi dil ile siyasi olayları okuyanlar yanlış yapmakta. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendini tanımlarken mezhebi bir dil kullanılmasının ne kadar yanlış olduğunu ifade etmiştik. Şimdi burada muhalefet tarafından partimize ve cumhur ittifakına dönük eleştiriler yapılıyor.

Sünni ya da Alevi, hiçbir sivilin hedef alınmasını meşru görmeyiz, kabul etmeyiz. Bölge siyasetimizin esasını kardeşlik siyaseti oluşturur. Aramıza siyasal mezhepçilik duvarlarının örülmeye çalışılıyor. Suriye yönetimi ve cumhurbaşkanları yaptıklarının terörle mücadele olduğunu net bir şekilde söylemiştir. Cumhurbaşkanımıza ve partimize dönük suçlamaların Suriye'de olup biteni anlamakta ne kadar uzak olduklarını görüyoruz. Orada Alevilerin görmezden gelindiği iddiası insafsızlıktır. Bütün siviller için hassasiyetimiz en üst düzeydedir. En hassas ülke Türkiye, en hassas lider Cumhurbaşkanımızdır."

Kaynak: AA