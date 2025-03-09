En Çok Beğenilen Genel Başkanlar Belli Oldu! İlk 10'a Giren O Lider Şaşkınlık Yarattı

ORC Araştırma'nın son anketiyle, en çok beğenilen genel başkanlar belli oldu. Listenin zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci sırada da CHP lideri Özel yer alırken, 10. sıradaki ismin partisini yalnızca iki yıl önce kurması dikkat çekti.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
En Çok Beğenilen Genel Başkanlar Belli Oldu! İlk 10'a Giren O Lider Şaşkınlık Yarattı

Türkiye'de henüz yakın zamanda kesinleşmiş bir seçim olmamasına rağmen, ekonomik krizin derinleşmesi ve hukuka aykırı kararların yaygınlaşmasıyla birlikte siyasi partiler çalışmalarına hız verdi. Muhalefetten erken seçim çağrıları gelmeye devam ederken, anket şirketleri de seçim dönemine girilmişçesine araştırmalarını artırdı.

ORC Araştırma da, son anket çalışmasının sonuçlarını yayımladı. 5-7 Mart 2025 tarihleri arasında, 26 ilden 3 bin 390 katılımcıyla bir çalışma gerçekleştiren anket şirketi, genel başkanların toplumdaki beğeni düzeylerini ölçmeyi hedefledi.

ERDOĞAN ZİRVEDE YER ALDI

Anket kapsamında katılımcılara, "Genel başkanların her biri için ayrı ayrı kanaatinizi belirtir misiniz?" soru soruldu. Bunun sonucunda en beğenilen genel başkan, yüzde 38,5 beğeni oranıyla AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

En Çok Beğenilen Genel Başkanlar Belli Oldu! İlk 10'a Giren O Lider Şaşkınlık Yarattı - Resim : 1

CHP LİDERİ 2. OLDU

Onu yüzde 35,7 oranla CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve yüzde 24,5 oranla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli takip etti. Listenin dördüncü sırasında yüzde 17,5 oranla Yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Erbakan, beşinci sırada da yüzde 17,0 beğeni oranıyla Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu yer aldı.

10. SIRADA YENİ BİR İSİM

Listenin altıncı sırasında yüzde 11,9 ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yedinci sırada yüzde 10,6 ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sekizinci sırada yüzde 10,2 ile DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, dokuzuncu sırada yüzde 9,1 ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, onuncu sırada da yüzde 7,8 oy oranıyla Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu yer aldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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