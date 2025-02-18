Yankı Bağcıoğlu'ndan MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu'ya 'Teğmenler' Tepkisi

CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun bir televizyon programında yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi.

Bağcıoğlu, Afyoncu’nun teğmenlerle ilgili hukuki süreci etkilemeye çalıştığını ve muhalefet milletvekillerini hedef alarak kamuoyunda algı yaratma girişiminde bulunduğunu belirterek, "Daha vahimi, sayın rektör askeri bir üniversitenin başındaki kişi olarak tarafsız kalması gerekirken, dün gece siyaset yapmanın en kötü örneklerinden birini sergilemiştir" dedi.

'İFTİRAYA İMZA ATTI'

Bağcıoğlu, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Rektör Afyoncu’nun açıklamalarının, devam eden idari yargı sürecine doğrudan müdahale niteliğinde olduğunu belirtti. Teğmenlerin adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ifade eden Bağcıoğlu, "Ayrıca, muhalefet milletvekillerini hedef alarak, olayı siyasallaştırmaya çalışan tarafın kendisi olduğu gerçeğini göz ardı etmiştir. Bunun yanı sıra, teğmenleri muhalefet milletvekilleriyle irtibatlı göstermeye çalışarak büyük bir iftiraya imza atmıştır" ifadelerini kullandı.

CHP’li Bağcıoğlu, Afyoncu ve diğer sıralı amirlerin, sosyal medya ve basında teğmenlere yönelik tehditler ve hakaretlere karşı sessiz kalmasını da eleştirdi. Bağcıoğlu, konuya ilişkin şunları söyledi: "30 Ağustos’tan itibaren yaşananlar ortadadır: Teğmenleri hedef gösterenler, süreci provoke edenler ve olayları siyasallaştıranlar bellidir. Rektörün bu açıklamaları, milletin tepkisini artırma çabasından öteye gitmemektedir."

ASKERİ HASTANE ÇAĞRISI

Öte yandan, Afyoncu’nun programda askeri sağlık sistemine dair ifadeleri dikkat çekti. Afyoncu’nun, askeri hastanelerin yeniden açılabileceğine dair görüş bildirmesi, yıllardır tartışılan bu konuda yeni bir sürecin habercisi olabilir. Bağcıoğlu, bu açıklamanın önemli olduğunu belirterek, "9 yıldır neredeydiniz? Askeri sağlık sistemi çökerken, Mehmetçik sağlık hizmetlerine ulaşamazken, defalarca dile getirdiğimiz bu gerçeklere neden kulak tıkandı? Eğer bugün askeri hastanelerin kapatılmasının yanlış olduğu görülüyorsa, o halde hiç vakit kaybetmeden, tek bir gün bile düşünmeden gereği yapılmalıdır!" çağrısında bulundu.

Bağcıoğlu, askeri sağlık sisteminin yeniden yapılandırılmasının akademisyenler veya siyasiler tarafından değil, askeri hekimler ve uzmanların önerileri doğrultusunda gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti. "Bu konu popülist söylemlerle değil, Milli Savunma Bakanlığı ve ilgili kurumların kararlarıyla ele alınmalıdır" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi