Edirne'de Alüminyum Fabrikasında Büyük Yangın

Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir alüminyum fabrikasında sabah saat 10.00 civarında yangın çıktı. Alevlere Lalapaşa, Süloğlu ve Edirne belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Lalapaşa Belediye Başkanı Sezgin Geldi ve Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran da olay yerine giderek söndürme çalışmalarını yerinde takip etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir alüminyum fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerimizin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınmıştır. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmamış olup, ekipler tarafından soğutma çalışmaları devam etmektedir. Fabrikaya ve tüm çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yangın nedeniyle fabrikanın bazı bölümlerinde hasar meydana gelirken, çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA-DHA