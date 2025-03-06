Tekirdağ Sahilinde Kızıl Yosun İstilası

Poyraz fırtınasının etkisiyle Tekirdağ kıyıları, yeniden kızıl yosun istilasına uğradı. Fırtına, deniz tabanındaki yosunları yerinden kopararak dalga ve akıntılarla kıyıya taşıdı. Süleymanpaşa kıyılarında yoğun bir yosun tabakası oluşurken, denizin yüzeyinde pas rengini andıran bir görüntü oluştu. Yosunların çürümeye başlamasıyla birlikte sahil boyunca ağır bir koku da yayılmaya başladı.

Uzmanlar, fırtınalar sonrası yosun hareketliliğinin arttığını ve bunun deniz ekosistemindeki doğal bir döngü olduğunu ifade ediyor. Ancak son yıllarda yosun yoğunluğundaki artışın denizdeki değişimlerle bağlantılı olabileceği belirtiliyor.

Kaynak: İHA