Kaçak Avcıya Suçüstü! Görüntülendiğini Fark Edince Yaptığı Şoke Etti

Erzincan'da dronla karlı araziyi çeken bir vatandaş, avlanması yasak ve koruma altındaki tür olan dağ keçisini avlayan bir avcı görüntüledi. Avcı görüntülendiğini fark edince dağ keçisinin yanına uzanarak bir süre hareketsiz bekledi.

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Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Dereköy Yaylasında bir vatandaş karlı araziyi dronla görüntüledi. Vatandaşın kamerasında takılan görüntü ise 'pes' dedirtti. Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’nde bulunan dağ keçisinin yanında beliren avcı dronu fark edince kendini gizlemeye çalıştı.

Bir süre dağ keçisinin yanında hareketsiz halde duran kişi, daha sonra karlı arazide izini kaybettirmeye çalıştı. Bu anlar havadan görüntülendi.

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Kaynak: İHA

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