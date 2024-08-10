Saklı Cennete Dağ Keçisi Bırakıldı

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinin Kazankaya Mahallesi’nden Çorum'un İncesu ilçesine kadar uzanan 12 kilometre uzunluğunda, ortasından Çekerek Irmağı’nın aktığı ‘Saklı cennet’ olarak adlandırılan kanyonun, turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kanyonun Çorum İncesu bölgesindeki girişine konaklama tesisleri yapılıp, kanyon içerisine yapılan geziler için ahşap, asma köprü tesis edilirken; Yozgat’ın Aydıncık ilçesinden girişi ve iç bölgelerde gezinti yapılmasına olanak sağlanabilmesi için hazırlanan projelere son şekli verilmeye çalışılıyor. İsmi gibi bir kazanı andıran Kazankaya Kanyonu, Yozgat'a bağlı Aydıncık sınırlarında başlayıp Çorum'a bağlı İncesu köyünde son bulan 12 kilometrelik bir parkurdan oluşuyor. Kanyon girişinde belirgin bir şekilde taş yığınlardan oluşan burç kalıntısı, ilerleyen yerlerde taşlara oyulmuş merdivenler ve nihayetinde çıkışa yakın Kybele Tanrıça heykeli bulunuyor. Kanyonun gezilebilmesi ve daha fazla turistin gelebilmesine imkan verilmesi için Çorum sınırına kadar olan yürüyüş parkuru projesinin Yozgat bölgesinde de hayata geçirilip, kanyonun bir ucundan girilip, diğerinden çıkılabilecek hale getirilmesi gerektiği kaydedildi.

DAĞ KEÇİLERİ DOĞAYA BIRAKILDI

Tarsus DKMP İl Müdürlüğü'nden temin edilen dağ keçileri, kanyonda doğaya salındı. Doğal güzelliği ve endemik bitki türleri ile Yozgat’ın önemli turizm bölgesinden biri olan Kazankaya Kanyonu'na salınan dağ keçilerinin çoğalmasıyla turizme katkı sağlayacağı kaydedildi.

Kaynak: ANKA