Tekirdağ Sahili Kızıla Döndü
Marmara Denizi'ni kızıl yosunlar kapladı. Tekirdağ’da etkili olan poyraz fırtınası, kızıl yosunları deniz kenarına taşıdı, ortaya renkli görüntüler çıktı.
Tekirdağ’da etkili olan poyraz fırtınası, Marmara Denizi’nde sıra dışı manzaralar oluşturdu. Şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle kopan kızıl yosunlar, sahil bandını kapladı.
Kıyıya vuran yosunlar, sahil şeridinde geniş alanlara yayılırken kıyılarda dikkat çeken renkli görüntüler oluşturdu. Uzmanlar, denizdeki akıntı ve rüzgarların etkisiyle kıyıya taşınan yosunların zamanla doğal süreç içinde kaybolabileceğini belirtti.
Kaynak: İHA