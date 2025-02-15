Su Krizinde Korkunç Tablo: Türkiye 2 Marmara Denizi Kaybetti!

Dünya genelinde su krizi büyük risk oluştururken, uzmanlara göre iklim değişikliğiyle beraber bu durum gezegeni daha da kötü bir hale getirecek. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, su krizinin artık kaçınılmaz bir gerçek olduğunu ve dünyada 1,2 milyar insanın suya erişemediğini söyledi.

2050'ye kadar her 4 kişiden en az 1'inin su kıtlığından etkilenen bir ülkede yaşayacağını belirten Dr. Kesici, "2,8 milyar insan temel temizlik hizmetlerinden yoksun. Son veriler gösteriyor ki harekete geçilmezse yoksul ve gelişmekte olan ülkelerdeki 500 milyon insanın daha yaşamı ciddi tehdit altında olacak" diye konuştu.

SULAK ALANLAR KAYBEDİLİYOR

Türkiye'nin 135 sulak alana sahip olduğunu ifade eden Dr. Kesici, "Hatalı su yönetimi, alan işgalleri, popülizm ve insan baskısı yüzünden 14'ü RAMSAR Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınan bu sulak alanların neredeyse yarısı kaybedildi. Seyfe, Kuyucuk ve Meke gölleri tamamen kurudu. Manyas, Burdur ve Uluabat gölleri, Göksu, Kızılırmak ve Gediz deltaları, Akyatan ve Yumurtalık lagünleri aşırı oranda kuruma, kirlilik ve biyolojik çeşitlilikte azalma sorunları yaşıyor. Kızören Obruğu'nun çevresinde de aşırı su çekilmesiyle nedeniyle yeni obruklar oluştu. Bunlar içerisinde en iyi durumda olanı Nemrut Kalderası. Ancak su seviyesinde azalma var ve insan ziyaretleri sınırlandırılmalıdır" dedi.

'YILLARCA HOYRATÇA KULLANILDI'

Akdeniz Bölgesi'nde Antalya, Isparta ve Burdur'da toplam 155 bin 305 hektarlık sulak alan bulunduğunu aktaran Kesici, "Burdur'da 7, Isparta'da 5, Antalya'da ise 4 sulak alan bulunuyor. Ancak son yıllarda hızla artan tarımsal sulama, çok sayıda sondaj kuyularının açılmasıyla, bu alanları besleyen yer altı sularının büyük oranda kuruması, madencilik, enerji ve turizm yatırımlarının baskısı ve hatalı tarım uygulamaları ve kirlilik, bölgenin sulak alanlarının önemli bölümünün yok olmasına neden oldu. Dünyanın en önemli antik kentlerinin varlık nedeni olan su kaynaklarının hoyratça kullanımına tanıklık eden Antalya'da, yakın zamana kadar sulak alan olan Yamansaz, Boğazkent ve Aksu deltası gibi alanlar Antalya'nın yitirdiği önemli doğa mirasları arasında yer almaktadır. Türkiye'nin son 50 yılda kaybettiği sulak alanların toplamı neredeyse 2 Marmara Denizi büyüklüğünde" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA