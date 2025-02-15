Su Krizinde Korkunç Tablo: Türkiye 2 Marmara Denizi Kaybetti!

Türkiye'de su krizi daha da derinleşirken, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği bilim danışmanı Dr. Erol Kesici vahim tabloyu işaret etti. Kesici, hem iklim değişikliği hem de bilinçsiz tüketim nedeniyle Türkiye'nin son 50 yılda 2 Marmara Denizi büyüklüğünde sulak alan kaybettiğini açıkladı.

Su Krizinde Korkunç Tablo: Türkiye 2 Marmara Denizi Kaybetti!

Dünya genelinde su krizi büyük risk oluştururken, uzmanlara göre iklim değişikliğiyle beraber bu durum gezegeni daha da kötü bir hale getirecek. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, su krizinin artık kaçınılmaz bir gerçek olduğunu ve dünyada 1,2 milyar insanın suya erişemediğini söyledi.

2050'ye kadar her 4 kişiden en az 1'inin su kıtlığından etkilenen bir ülkede yaşayacağını belirten Dr. Kesici, "2,8 milyar insan temel temizlik hizmetlerinden yoksun. Son veriler gösteriyor ki harekete geçilmezse yoksul ve gelişmekte olan ülkelerdeki 500 milyon insanın daha yaşamı ciddi tehdit altında olacak" diye konuştu.

Su Krizinde Korkunç Tablo: Türkiye 2 Marmara Denizi Kaybetti! - Resim : 1

SULAK ALANLAR KAYBEDİLİYOR

Türkiye'nin 135 sulak alana sahip olduğunu ifade eden Dr. Kesici, "Hatalı su yönetimi, alan işgalleri, popülizm ve insan baskısı yüzünden 14'ü RAMSAR Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınan bu sulak alanların neredeyse yarısı kaybedildi. Seyfe, Kuyucuk ve Meke gölleri tamamen kurudu. Manyas, Burdur ve Uluabat gölleri, Göksu, Kızılırmak ve Gediz deltaları, Akyatan ve Yumurtalık lagünleri aşırı oranda kuruma, kirlilik ve biyolojik çeşitlilikte azalma sorunları yaşıyor. Kızören Obruğu'nun çevresinde de aşırı su çekilmesiyle nedeniyle yeni obruklar oluştu. Bunlar içerisinde en iyi durumda olanı Nemrut Kalderası. Ancak su seviyesinde azalma var ve insan ziyaretleri sınırlandırılmalıdır" dedi.

Su Krizinde Korkunç Tablo: Türkiye 2 Marmara Denizi Kaybetti! - Resim : 2

'YILLARCA HOYRATÇA KULLANILDI'

Akdeniz Bölgesi'nde Antalya, Isparta ve Burdur'da toplam 155 bin 305 hektarlık sulak alan bulunduğunu aktaran Kesici, "Burdur'da 7, Isparta'da 5, Antalya'da ise 4 sulak alan bulunuyor. Ancak son yıllarda hızla artan tarımsal sulama, çok sayıda sondaj kuyularının açılmasıyla, bu alanları besleyen yer altı sularının büyük oranda kuruması, madencilik, enerji ve turizm yatırımlarının baskısı ve hatalı tarım uygulamaları ve kirlilik, bölgenin sulak alanlarının önemli bölümünün yok olmasına neden oldu. Dünyanın en önemli antik kentlerinin varlık nedeni olan su kaynaklarının hoyratça kullanımına tanıklık eden Antalya'da, yakın zamana kadar sulak alan olan Yamansaz, Boğazkent ve Aksu deltası gibi alanlar Antalya'nın yitirdiği önemli doğa mirasları arasında yer almaktadır. Türkiye'nin son 50 yılda kaybettiği sulak alanların toplamı neredeyse 2 Marmara Denizi büyüklüğünde" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da Barajlardaki Doluluk Oranlarında Son Durumİstanbul'da Barajlardaki Doluluk Oranlarında Son DurumGüncel
Tekirdağ'da Denizin Rengi DeğiştiTekirdağ'da Denizin Rengi DeğiştiÇevre

Kaynak: DHA

Etiketler
Marmara Denizi Su Türkiye
Peynirin Küflenmesini Önlemenin En Basit Yolu: Taptaze Kalıyor Peynirin Küflenmesini Önlemenin En Basit Yolu: Taptaze Kalıyor
Tekirdağ'da Denizin Rengi Değişti Tekirdağ'da Denizin Rengi Değişti
İklim Krizi Çikolatayı Vurdu İklim Krizi Çikolatayı Vurdu
Ayakkabısında Bu Sorun Olanlar Dikkat! 1 Patates Koymak Yetiyor Ayakkabısında Bu Sorun Olanlar Dikkat! 1 Patates Koymak Yetiyor
ÇOK OKUNANLAR
Otomobil Devi O Şehre Geliyor: Bakan Kacır İlk Kez Duyurdu! Anlaşmada Son Düzlüğe Girildi Otomobil Devi O Şehre Geliyor: Bakan Kacır İlk Kez Duyurdu! Anlaşmada Son Düzlüğe Girildi
Oturduğu Yerden Köşeyi Döndü: 1800 TL'ye Aldı Tam 3 Milyon TL'ye Sattı Oturduğu Yerden Köşeyi Döndü: 1800 TL'ye Aldı Tam 3 Milyon TL'ye Sattı
'Kahtalı Mıçe' Hayatını Kaybetti Ünlü Sanatçıdan Acı Haber
Merkez Bankası Resmen Duyurdu: Kur Korumalı Mevduat Devri Tamamen Bitti Kur Korumalı Mevduat Devri Tamamen Bitti
CHP'li 21 Belediye Başkanından İmamoğlu'na Açık Çağrı: 'Millet Adına Göreve Davet Ediyoruz' CHP'li 21 Belediye Başkanından İmamoğlu'na Açık Çağrı