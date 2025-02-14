Tekirdağ'da Denizin Rengi Değişti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, yağmur suyu hattından denize karışan çamurlu su nedeniyle denizin rengi sarıya döndü. Yetkililer, yaşanan durumun geçici olduğunu ve suyun kısa süre içinde eski haline döneceğini belirtti.

Son Güncelleme:
Tekirdağ'da Denizin Rengi Değişti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa sahilinde meydana gelen olayda, yağmur suyu hattından akan suyun denizi çamur rengine boyadığı fark edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, denizin renginin değişmesinin sebebinin yağmur suyu hatlarının temizliği sırasında yakın bölgede yapılan çalışma olduğu belirlendi. Çalışma esnasında biriken çamurlu suyun, yağmur suyu kanallarına karışarak denize akması sonucu geniş bir alanda sarı renk oluştuğu tespit edildi.

Yetkililer, durumun geçici olduğunu ve suyun kısa süre içinde eski haline döneceğini belirtirken, bazı vatandaşlar denizin değişen rengini hayretle izledi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Tekirdağ yağmur Deniz Çamur
Son Güncelleme:
Muzun Kararmasını Önlüyor, Haftalarca Taze Kalmasını Sağlıyor Muzun Kararmasını Önlüyor, Haftalarca Taze Kalmasını Sağlıyor
Otellerde Neden Hep Beyaz Çarşaf ve Havlu Kullanılır? Sebebi Meğer Buymuş Otellerde Neden Hep Beyaz Çarşaf ve Havlu Kullanılır? Sebebi Meğer Buymuş
Doğayı, Denizi, Tarihi Yok Edecekti: Mahkeme Turgut Koyu'ndaki Talana 'Dur' Dedi Mahkeme Turgut Koyu'ndaki Talana 'Dur' Dedi
İklim Krizi Çikolatayı Vurdu İklim Krizi Çikolatayı Vurdu
ÇOK OKUNANLAR
Antalya Uçağında Panik Anları: Yolcular Birbirine Girdi, Pilot Erzurum'a İndi Antalya Uçağında Panik Anları: Yolcular Birbirine Girdi, Pilot Erzurum'a İndi
Eski Manken Aracıyla Kaza Yapıp Kaçtı: Komşusu Soluğu Mahkemede Aldı Eski Manken Aracıyla Kaza Yapıp Kaçtı
Taşı Toprağı Altın 3 Köy, Yerleşenlere 10 bin Euro verilecek Taşı Toprağı Altın 3 Köy, Yerleşenlere 10 bin Euro verilecek
'Üçlü Zirve' Tartışmalarının Ardından... İmamoğlu'ndan Dikkat Çeken 'Mansur Yavaş' Mesajı İmamoğlu'ndan Dikkat Çeken 'Mansur Yavaş' Mesajı
Rusya Çernobil Nükleer Santrali'ni Vurdu! Rusya Çernobil Nükleer Santrali'ni Vurdu!