Dikkat Çeken Araştırma Sonucu: Türkiye'de En Çok Mikroplastik Nerede?

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından yapılan araştırma ile Türkiye'deki mikroplastiklerle ilgili çarpıcı sonuçlar elde edildi. Araştırmaya göre; hurdalık alanlarda en fazla mikroplastik 1 kilogram toprakta 700 parçacıkla Mersin'de, açık çöp döküm sahalarında en yoğun konsantrasyon 640 parçacıkla Aydın'da bulundu.

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Dikkat Çeken Araştırma Sonucu: Türkiye'de En Çok Mikroplastik Nerede?

Çevre kirliliğine neden olan temel etkenlerden mikroplastiklerle ilgili dikkat çeken bir araştırma gerçekleştirildi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden bilim insanları Antalya, Manisa, Aydın ve Sakarya'da açık çöp döküm sahaları ile Mersin, İzmir, Bursa ve Çanakkale’deki hurdalık alanlarında topraktaki mikroplastik yükünü incelemeye aldı.

EN FAZLA MİKROPLASTİK MERSİN'DE

Araştırma sonuçlarına göre; açık çöp döküm sahalarında mikroplastik miktarı ortalama 1 kilogramda 311 adet olurken, hurdalık alanlarında bu oran kilogramda 463 parçacık olarak belirlendi. En fazla mikroplastiğe, 1 kilogram toprakta ortalama 700 parçacıkla Mersin'deki hurdalık alanlarında rastlandı. Mersin’i 460 parçacık ile İzmir ve 320 parçacık ile Bursa takip ederken hurdalık alanlarındaki en düşük rakam, 373 mikroplastik parçacık ile Çanakkale'de saptandı.

Dikkat Çeken Araştırma Sonucu: Türkiye'de En Çok Mikroplastik Nerede? - Resim : 1

EN AZ MİKROPLASTİK SAKARYA'DA

Açık çöp döküm sahalarında ise 1 kilogram toprakta ortalama 640 mikroplastik parçacıkla Aydın en yüksek miktara sahip il oldu. Aydın'ı 260 parçacıkla Manisa, 233 parçacıkla Antalya takip etti. Sakarya 1 kilogram toprakta ortalama 133 mikroplastik parçacıkla açık çöp döküm sahalarındaki en düşük rakama sahip şehir olarak kaydedildi.

Çalışmada toprakta en çok bulunan mikroplastiklerin açık çöp döküm sahalarında yüzde 81,5, hurdalık alanlarda ise yüzde 70,1 oranında “polietilen” olduğu belirtildi.

EKOSİSTEME TEHDİT OLUŞTURUYOR

Araştırmada, açık çöp döküm sahalarında ve hurdalık alanlarında kontrolsüz plastik atık dökümü nedeniyle yüksek oranda mikroplastik birikimi gözlemlendiği ve bu kirliliğin tarım alanları, su kaynakları ve ekosistemler için önemli bir tehdit oluşturduğu aktarıldı.

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Kaynak: AA

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