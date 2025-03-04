Jeologlar Şaştı Kaldı! Tam 60 Bin Yıl Yetecek Sınırsız Enerji Keşfettiler

AMERİKA’NIN 1000 YILLIK ENERJİ İHTİYACINI KARŞILAYABİLİR

Araştırmalara göre, İç Moğolistan’daki bir demir cevheri sahasında beş yıl boyunca biriken maden atıkları, Amerika’nın 1000 yıldan fazla enerji ihtiyacını karşılayacak kadar toryum içeriyor. Bu keşif, küresel enerji alanında büyük bir dönüşümün habercisi olarak değerlendiriliyor.

ÇİN, RUSYA VE ABD NÜKLEER ENERJİDE REKABET HALİNDE

Toryum keşfi, Çin, Rusya ve ABD’nin nükleer enerji teknolojilerini geliştirme yarışında olduğu bir dönemde geldi. Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Ukrayna’nın nadir toprak rezervlerinin çıkarılmasını içeren bir anlaşmaya imza atmaya hazırlandığı belirtiliyor.