Jeologlar Şaştı Kaldı! Tam 60 Bin Yıl Yetecek Sınırsız Enerji Keşfettiler
Çinli jeologlar, ülkenin enerji ihtiyacını 60 bin yıl boyunca karşılayabilecek potansiyele sahip yeni bir enerji kaynağı keşfettiklerini duyurdu. İç Moğolistan’daki Bayan Obo maden kompleksinde büyük miktarda toryum bulunduğu ve bunun Çin’in enerji ihtiyacını uzun vadede karşılayabilecek seviyede olduğu öne sürüldü.
Kaynak: Haber Merkezi
Hafif radyoaktif bir element olan toryum, erimiş tuz reaktörlerinde kullanılarak yüksek miktarda enerji üretme potansiyeline sahip. The South China Post’un elde ettiği rapora göre, madencilik kompleksinin tam kapasiteyle işletilmesi durumunda yaklaşık 1 milyon ton toryum çıkarılabileceği tahmin ediliyor.
Bilim insanları, Çin’deki toryum kaynaklarının büyük ölçüde el değmemiş olduğunu belirterek, uygun şekilde çıkarılması durumunda dünya genelinde fosil yakıt bağımlılığını sona erdirebilecek büyüklükte bir enerji kaynağı oluşturabileceğini vurguluyor.
AMERİKA’NIN 1000 YILLIK ENERJİ İHTİYACINI KARŞILAYABİLİR
Araştırmalara göre, İç Moğolistan’daki bir demir cevheri sahasında beş yıl boyunca biriken maden atıkları, Amerika’nın 1000 yıldan fazla enerji ihtiyacını karşılayacak kadar toryum içeriyor. Bu keşif, küresel enerji alanında büyük bir dönüşümün habercisi olarak değerlendiriliyor.
ÇİN, RUSYA VE ABD NÜKLEER ENERJİDE REKABET HALİNDE
Toryum keşfi, Çin, Rusya ve ABD’nin nükleer enerji teknolojilerini geliştirme yarışında olduğu bir dönemde geldi. Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Ukrayna’nın nadir toprak rezervlerinin çıkarılmasını içeren bir anlaşmaya imza atmaya hazırlandığı belirtiliyor.
ÇİN’DE 233 TORYUM ZENGİNİ BÖLGE BELİRLENDİ
Araştırmada, Çin genelinde toryum bakımından zengin 233 bölge tespit edildi. Bu yeni keşiflerin, ülkedeki toryum rezervlerinin daha önce yapılan tahminleri önemli ölçüde aştığını ortaya koyduğu ifade ediliyor.
Dünya genelindeki bilim insanları, toryumun birincil enerji kaynağı olarak kullanılmasına uzun süredir dikkat çekiyor. Dünya Nükleer Birliği’ne göre, toryum doğada uranyumdan daha bol bulunuyor ve 200 kat daha fazla enerji üretebiliyor. Ancak Dünya Nükleer Derneği, elementin maliyet açısından uygun şekilde çıkarılmasının hâlâ büyük bir zorluk olduğunu belirtiyor.
Araştırmacılar, toryumun erimiş tuz reaktörlerinde kullanılmasının daha az toksik atık ürettiğini ve yeniden işlenmesinin daha kolay olduğunu ifade ediyor. Bu durum, toryumun gelecekte enerji sektöründe kritik bir rol oynayabileceğini gösteriyor.