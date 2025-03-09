İzmir Körfezi'nde Korkutan Görüntü! Yeşil Kabus Her Yeri Kapladı

Denizleri etkisi altına alan müsilaj kabusunun ardından bir yeni tehlike daha ortaya çıktı. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, denize yakın bazı bölgeler, halk arasında "deniz marulu" olarak bilinen yosun türüyle kaplandı. Prof. Dr. Ergün Taşkın kirliliğin önüne geçilmeden deniz marullarının artışının engellenmesinin mümkün olmadığını söyledi.

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İzmir Körfezi'nde Korkutan Görüntü! Yeşil Kabus Her Yeri Kapladı

İzmir Körfezi'nde kirliliğin etkisiyle korkutan bir görüntü oluştu. Denize yakın bazı bölgeler, halk arasında "deniz marulu" olarak bilinen yosun türüyle kaplandı. Özellikle İzmir Körfezi'nin Bostanlı sahili tarafında, deniz suyundaki azot ve fosfor seviyelerinin artışıyla birlikte deniz yosunu (Ulva lactuca) hızla çoğalarak su yüzeyinde yoğun bir yeşil tabaka oluşturdu.

'İZMİR KÖRFEZİ KİRLİLİĞİN ETKİSİ ALTINDA'

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergün Taşkın, körfezin kirliliğin etkisi altında olduğunu belirtti. Kirliliğin denizdeki bitkiler için besin maddelerini artırarak yosunların hızlı bir şekilde çoğalmasına neden olduğunu vurgulayan Taşkın, ayrıca hava ve su sıcaklıklarının yükselmesinin de bu süreci hızlandırdığını ifade etti.

ARTIŞI ENGELLEMEK İÇİN NE YAPILMALI?

Taşkın, kirliliğe karşı önlem alınmadan deniz marullarının artışının durdurulmasının mümkün olmadığını kaydederek, şunları söyledi:

"Deniz marulları kısa bir yaşam döngüsüne sahiptir ve hızla ürer. Bu nedenle yılda birkaç kez bu tür artışlar yaşanabilir. Şu anda deniz marullarının toplanması uygun olmayabilir. Çünkü bu yosunlar, sudaki besleyici elementlerin azalmasına yol açar. Yosunların toplanması, bu besin maddelerinin diğer fırsatçı plankton türleri tarafından tüketilmesine sebep olabilir. Bu da, geçtiğimiz yıl balık ölümlerine neden olan aşırı artışları tetikleyebilir."

Kaynak: AA

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