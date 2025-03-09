Katledilmeseydi 9 Yaşına Girecekti! Bugün Narin'in Doğum Günü: Ağabeyinden Duygulandıran Paylaşım

Diyarbakır’da canice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran’ın bugün doğum günü. Narin hayattan koparılmasaydı bugün 9’uncu yaşını arkadaşlarıyla kutlayacaktı. Narin Güran’ın ağabeyi Baran Güran'dan duygulandıran paylaşım geldi. Baran Güran, "Benim ona pasta hediye almam gerekirken, sabah mezarına gidip güller dikeceğim” ifadelerini kullandı.

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Katledilmeseydi 9 Yaşına Girecekti! Bugün Narin'in Doğum Günü: Ağabeyinden Duygulandıran Paylaşım

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024’te kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içerisinde saklanmış ve üzeri taşlarla örtülmüş şekilde cansız bedenine ulaşılmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi Narin’in öldürülmesine ilişkin; anne Yüksel Güran, Enes Güran, Salim Güran’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, Nevzat Bahtiyar’a ise, “suç delillerini gizleme ve yok etmek” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

'EN GÜZEL GÜNÜYDÜ BUGÜN'

Hukuki süreç devam ederken, takvimler 9 Mart'ı yani Narin'in doğum gününü gösterdi. Narin'in ağabeyi Baran Güran, kız kardeşinin doğum günüyle ilgili paylaşım yaptı. baran Güran, şu ifadeleri kullandı:

"Normalde Narin'imin en güzel günüydü bugün. Onun doğum günüydü. Benim ona pasta hediye almam gerekirken, sabah mezarına gidip güller dikeceğim. Anne, Enes, Narin'e çiçekli pasta al dedi. İftarımı seninle açacağım güzel bacım.

Doğum günün kutlu olsun güzelim. Sen yoksun, anne yok, Enes abin yok, evin içi bomboş. Her köşede hatıraların var. Elbiselerini koklayarak nefes alıyorum. Sana oyuncak bebek de almamı istediler. Bu yük ne zaman bitecek güzel bacım..."

Kaynak: Haber Merkezi

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