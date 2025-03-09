Ece Gürel'in 'Hocası' Hale Nur Özen Hakkında Yeni Gelişme

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ bulunan fakat kaldırıldığı hastanede hipotermi nedeniyle hayatını kaybeden Mimar Ece Gürel'e e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen hakkında yakalama kararı verilmişti. 'Halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'Vergi Usul Kanunu’na muhalefet' suçlarının yöneltildiği Özen, dün gözaltına alındı.

Özen emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hale Nur Özen’in emniyetteki ifadesinde, Ece Gürel’i online ders vasıtasıyla tanıdığını ve suçlamaları kabul etmediğini söylediği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Mimar Ece Gürel, Belgrad Ormanı'nda kaybolmuştu. 4 gün boyunca aranan Gürel, sağ olarak bulunmuştu. Hastaneye kaldırılan Gürel hayatını kaybetmişti. Gürel'in ölüm nedeni 'hipotermi' olarak açıklanmıştı.

Gürel'in çok konuşulan ölümü sonrası kendisine cadılık eğitimi verdiğini iddia eden Hale Nur Özen'in açıklamaları gündem olmuştu. Özen, şunları söylemişti:

"Adı sadece cadılık zanaati... Bize eğitime gelir öğrenciler ilk dört dersten sonra derler ki ‘Aa biz burada spiritüel bir şey var diye geldik’. Siz çok gerçekçi şeylerden bahsediyorsunuz. Bunun cadılıkla alakası yok. Bizim eğitimlerimize genelde kadınlar gelir. Eğitim kayıtlarımız da duruyor. Biz hiçbir şeyi gizleyecek saklayacak değiliz."

Kaynak: DHA