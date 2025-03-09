Ece Gürel'in 'Hocası' Hale Nur Özen Hakkında Yeni Gelişme

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ancak yaşamını yitiren Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen dün gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özen, adliyeye sevk edildi.

Ece Gürel'in 'Hocası' Hale Nur Özen Hakkında Yeni Gelişme

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ bulunan fakat kaldırıldığı hastanede hipotermi nedeniyle hayatını kaybeden Mimar Ece Gürel'e e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen hakkında yakalama kararı verilmişti. 'Halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'Vergi Usul Kanunu’na muhalefet' suçlarının yöneltildiği Özen, dün gözaltına alındı.

Özen emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hale Nur Özen’in emniyetteki ifadesinde, Ece Gürel’i online ders vasıtasıyla tanıdığını ve suçlamaları kabul etmediğini söylediği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Mimar Ece Gürel, Belgrad Ormanı'nda kaybolmuştu. 4 gün boyunca aranan Gürel, sağ olarak bulunmuştu. Hastaneye kaldırılan Gürel hayatını kaybetmişti. Gürel'in ölüm nedeni 'hipotermi' olarak açıklanmıştı.

Gürel'in çok konuşulan ölümü sonrası kendisine cadılık eğitimi verdiğini iddia eden Hale Nur Özen'in açıklamaları gündem olmuştu. Özen, şunları söylemişti:

"Adı sadece cadılık zanaati... Bize eğitime gelir öğrenciler ilk dört dersten sonra derler ki ‘Aa biz burada spiritüel bir şey var diye geldik’. Siz çok gerçekçi şeylerden bahsediyorsunuz. Bunun cadılıkla alakası yok. Bizim eğitimlerimize genelde kadınlar gelir. Eğitim kayıtlarımız da duruyor. Biz hiçbir şeyi gizleyecek saklayacak değiliz."

Ece Gürel’in Ormana Gitmeden Önceki Son Paylaşımları Ortaya ÇıktıEce Gürel’in Ormana Gitmeden Önceki Son Paylaşımları Ortaya ÇıktıGüncel
Ece Gürel'in Belgrad Ormanı'na Gidiş Nedeni Belli Oldu!Ece Gürel'in Belgrad Ormanı'na Gidiş Nedeni Belli Oldu!Güncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Belgrad Ormanı
Manipüle Edildiğinizi Nasıl Anlarsınız? İşte Manipülasyon Anlama ve Kışkırtmanın Yolu! Manipüle Edildiğinizi Nasıl Anlarsınız? İşte Manipülasyon Anlama ve Kışkırtmanın Yolu!
Vedat Milor'dan 'Kent Lokantası' Soruşturmasına İlk Açıklama Vedat Milor'dan 'Kent Lokantası' Soruşturmasına İlk Açıklama
Ağrı Valisinden Huzurevine İftar Ziyareti Ağrı Valisinden Huzurevine İftar Ziyareti
Kabartma Tozu Hamur İşinden Çok Daha Fazlası! Evi, Kıyafetleri ve Halıları Resmen Baştan Aşağı Yeniliyor Kabartma Tozu Hamur İşinden Çok Daha Fazlası! Evi ve Kıyafetleri Resmen Baştan Aşağı Yeniliyor
ÇOK OKUNANLAR
SGK Harekete Geçti: Sigortalar Tek Tek Tespit Ediliyor, Bu Kişilerin Maaşları İptal Edilecek! SGK Harekete Geçti: Sigortalar Tek Tek Tespit Ediliyor, Bu Kişilerin Maaşları İptal Edilecek!
Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal'dan Yıllar Sonra Gelen Acı 'Eş' İtirafı Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal'dan Yıllar Sonra Gelen Acı 'Eş' İtirafı
SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Emekli Bayram İkramiyesi İçin Tarih Verildi SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Emekli Bayram İkramiyesi İçin Tarih Verildi
CHP’den İstifa Eden İsim Yeni Parti Kuruyor ‘Kararsızlar’ CHP’den İstifa Eden İsim Yeni Parti Kuruyor ‘Kararsızlar’
Otobüs Biletlerine Dev Zam! Bayram İçin Tatil Planı Hayalleri Suya Düşecek Otobüs Biletlerine Dev Zam! Bayram İçin Tatil Planı Hayalleri Suya Düşecek