Gediz Nehri Can Çekişiyor! Artık Kurbağa Bile Yüzmüyor

Ege Bölgesi’nin hayat damarlarından biri olan Gediz Nehri, yıllardır sanayi ve fabrika atıklarıyla kirletiliyor. Bir zamanlar bereket fışkıran bu sularda artık ne balık yüzüyor ne de tarım eski verimini koruyabiliyor. İzmir Körfezi’ne dökülen Gediz’in kıyısında yaşayan çiftçiler ve balıkçılar, gözlerinin önünde yok olan doğaya ve kaybettikleri geçim kaynaklarına isyan ediyor.

'KİMYASAL YİYORUZ'

Gediz havzasında 30 yıldır balıkçılık yapan Erdoğan Erkaçan, nehirdeki kirliliğin 15-20 yıldır sürdüğünü belirterek yaşanan felaketi şöyle özetliyor:

"100 metrede kasalar dolusu balık avlardık, şimdi bin metre ağ atıp üç kilo balık zor yakalıyoruz. Buradan domates yeniyor. Biber, karpuz, her şey dikiliyor. Bu Gediz'in kirliliğinden dolayı bu hastalık kanser yapacak insanları. Buna bir çare bulunması lazım. 15-20 senedir burada kimyasal yiyor insanlar. Mecbur yiyoruz ama yenecek gibi değil."

'KURBAĞA BİLE YOK'

Foça Ziraat Odası Başkanı Saim Demirbaş ise durumun vahametini tek cümleyle özetliyor: "Kurbağa bile yaşamıyor."

Demirbaş şöyle devam ediyor sözlerine:

"Aşırı derece suya elimizi soktuğumuz zaman yıkamadığımız an duramıyoruz acıdan. Bu ovada üç mahsul ekiliyordu. Kuraklıktan dolayı bir mahsul, iki mahsul belki ayçiçeğiyle birlikte. Ama bu suyun kirliliğinden bir mahsulü de yetiştiremez duruma geldik"

Bölge halkı, yıllardır verilen sözlerin tutulmadığını, inceleme için alınan numunelerin hiçbir çözüm getirmediğini söylüyor. Gediz’in kurtarılması için yetkililere acil çağrıda bulunan havza sakinleri, artık somut adımlar atılmasını bekliyor. Çünkü nehirde yaşam bitiyor ve beraberinde bir bölgenin geleceği de kararıyor.

Kaynak: ANKA