Aydın’da Orman Yangını

Aydın'da kış mevsimi yaşanmasına rağmen son günlerde mevsim normalleri üstünde seyreden sıcaklıklar ve kuru hava orman yangınına sebep oldu. Dün Boğzdoğan’da çıkan yangının ardından bu kez Nazilli’de orman yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Aydın’da Orman Yangını

Yangın saat 15:45 sıralarında Nazilli'ye yakın Karıncalıdağ'da çıktı. Dağdaki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı ve ihbar sonrası gerçekleştirilen gözetimde görülen dumanlar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler kısa sürede alevlere müdahale etti.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangını söndürme çalışmaları sürerken, ekiplerin yangını kontrol altına aldığı öğrenildi.

Yangına müdahale için bölgeye 20 arazöz ve 8 su tankeri gönderildi.

Aydın'da Orman YangınıAydın'da Orman YangınıGüncel

Kaynak: İHA

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