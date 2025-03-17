Ambulansla Göçmen Kaçakçılığı Yaparken Yakayı Ele Verdiler
Amasya'da polisin kontrollerinde bir ambulansta kaçak göçmen yakalandı. Şahıs sınır dışı edildi. Olaya ilişkin bir kişi ise tutuklandı.
Amasya’da polisin kontrollerinde durdurduğu özel bir ambulansta Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Gömenin sınır dışı edildiği bildirilirken, olaya ilişkin gözaltına alınan kişilerden 1’i tutuklandı.
Özel ambulansta arama yapan ekipler, hasta sedyesinde yatan ve kaçak yollarla ülkeye girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Polis ekipleri, göçmenle birlikte ambulansta bulunan İ.N., M.Ş. ve A.B.G.’yi gözaltına aldı.
Afganistan uyruklu şahıs ise sınır dışı edildi.
Kaynak: DHA