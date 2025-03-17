Meteoroloji Muğla İçin Tarih Vererek Uyardı, Sağanak Yağışın Eli Kulağında

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Muğla için yeni bir uyarı yayınladı. Muğla’da Çarşamba gününden itibaren sağanak yağışın etkili olacağı açıklandı.

Meteoroloji Muğla İçin Tarih Vererek Uyardı, Sağanak Yağışın Eli Kulağında

Ilık havasıyla bilinen Muğla için kritik uyarı geldi. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla çevresinde kısa süreli yaşanacak fırtına nedeniyle vatandaşların tedbirli olmaları için çağrı yaptı.

ÇARŞAMBA GÜNÜ YAĞIŞ GELİYOR

Yapılan uyarıda şöyle denildi: Yapılan son değerlendirmelere göre; 19.03.2025 (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde, kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat, yükseklerinde 80-90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kaynak: İHA

Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında 31 Şüpheliye Tutuklama Talebi Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında 31 Şüpheliye Tutuklama Talebi
Canan Karatay'ın Gizli Tarifi! Padişah Baharatı Olarak Biliniyor, Karaciğeri Ter Temiz yapıyor Canan Karatay'ın Gizli Tarifi! Padişah Baharatı Olarak Biliniyor, Karaciğeri Ter Temiz yapıyor
Kocaeli'de Korkutan Olay, Kaza Yapan Sürücü Yola Savruldu Kaza Yapan Sürücü Yola Savruldu
Gözden Kalbe Bütün Organlara Reset Çekiyor! Faydaları Saymakla Bitmiyor, Kilosu 90 Liradan Satılıyor Gözden Kalbe Bütün Organlara Reset Çekiyor! Faydaları Saymakla Bitmiyor
ÇOK OKUNANLAR
Koç Holding Hakkında Flaş Gelişme Türkiye'den Çekiliyor mu? Ali Koç Son Noktayı Koydu Koç Holding Hakkında Flaş Gelişme Türkiye'den Çekiliyor mu? Ali Koç Son Noktayı Koydu
Atsa Atamıyor, Satsa Satamıyor, Bedava Dağıtıyor Yine Kimse Almıyor! Tanesi 120 Euroya Kapışılıyordu Şimdi Başına Bela Oldu Atsa Atamıyor, Satsa Satamıyor, Bedava Dağıtıyor Yine Kimse Almıyor
Yeşilçam'ın Efsanesi Nuri Alço'nun Vasiyeti Ortaya Çıktı! Servetini Kime Bırakacağını ve Nereye Defnedilmek İstediğini İlk Kez Açıkladı Vasiyetini İlk Kez Açıkladı
Türkiye'de Mağazaları Bulunan Ünlü Giyim Devi İflasın Eşiğinde: AVM'lerin Vazgeçilmez Markasıydı Türkiye'de Mağazaları Bulunan Ünlü Giyim Devi İflasın Eşiğinde: AVM'lerin Vazgeçilmez Markasıydı
Kokusundan,Tadından, Renginden Değil: Gerçek Tereyağı Sadece Böyle Anlaşılıyor Kokusundan,Tadından, Renginden Değil: Gerçek Tereyağı Sadece Böyle Anlaşılıyor