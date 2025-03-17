Meteoroloji Muğla İçin Tarih Vererek Uyardı, Sağanak Yağışın Eli Kulağında

Ilık havasıyla bilinen Muğla için kritik uyarı geldi. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla çevresinde kısa süreli yaşanacak fırtına nedeniyle vatandaşların tedbirli olmaları için çağrı yaptı.

ÇARŞAMBA GÜNÜ YAĞIŞ GELİYOR

Yapılan uyarıda şöyle denildi: Yapılan son değerlendirmelere göre; 19.03.2025 (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde, kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat, yükseklerinde 80-90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kaynak: İHA