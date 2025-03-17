CHP'den Flaş 'Diploma' Çıkışı! 'O İmzayı Atarsanız...' Diyerek Seslendi!

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasına ilişkin CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel'den tepki geldi. Yücel, "Sırf Sayın Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını engelleyebilmek için 35 yıl önce tamamen yasal mevzuata uygun bir şekilde, hak edilmiş diplomayı tartıştırarak, yetkili kişilere baskı yaparak iptal ettirmeye çalışıyorlar" dedi.

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CHP'den Flaş 'Diploma' Çıkışı! 'O İmzayı Atarsanız...' Diyerek Seslendi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. MYK devam ederken toplantının gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünü kutladı.

CHP'den Flaş 'Diploma' Çıkışı! 'O İmzayı Atarsanız...' Diyerek Seslendi! - Resim : 1

Ekonomi üzerinden iktidarı eleştiren Yücel, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını, fiyat etiketlerinin haftada 2-3 kez değiştiğini ve çalışanlar ile emeklilerin maaşlarının eridiğini söyledi. Yücel, emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesine yönelik düzenleme konusunda, emeklilerin "büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını" savundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında devam eden soruşturmalara değinen Deniz Yücel, "ipe sapa gelmez" iddialarla İmamoğlu ve CHP'nin karalanmaya çalışıldığını ileri sürdü.

'BU BİR SİNDİRME ÇABASI'

Yücel, yaşananları, "CHP'nin muhalefet yapma kapasitesine darbe vurmaya, engellemeye yönelik bir süreç" olarak nitelendirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu bir sindirme çabası, bir sindirme operasyonu. 'Ahmak davası' dediler, 'hakaret davası' dediler, 'ihaleye fesat karıştırma' dediler. Şimdi de sırf Sayın Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını engelleyebilmek için 35 yıl önce tamamen yasal mevzuata uygun bir şekilde, hak edilmiş diplomayı tartıştırarak, yetkili kişilere baskı yaparak iptal ettirmeye çalışıyorlar."

CHP'den Flaş 'Diploma' Çıkışı! 'O İmzayı Atarsanız...' Diyerek Seslendi! - Resim : 2

'O İMZAYI ATARSANIZ...'

"Bugün İstanbul'da inanmadıkları bir imzayı atmaya zorlananlara sesleniyorum. Bu imzayı atmazsanız; çocuklarınıza, torunlarınıza, öğrencilerinize anlatacağınız, göğsünüzde gururla taşıyacağınız bir şeref nişanesine sahip olursunuz. Ama sırf birileri istiyor diye o imzayı atarsanız, bunun utancını bir ömür boyu yaşarsınız, vicdan azabını da yine bir ömür boyu çekersiniz."

CHP'den Muğla İçin TBMM'ye Soru ÖnergesiCHP'den Muğla İçin TBMM'ye Soru ÖnergesiSiyaset

Kaynak: AA

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CHP Deniz Yücel Diploma Ekrem İmamoğlu
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