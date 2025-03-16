Flamingoların Sığınağı Alarm Veriyor: Sel Kapanı Baraj Gölü'nde Büyük Tehlike

Her yıl mart ayında Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Sel Kapanı Baraj Gölü'ne gelen flamingolar bu kez hüzünlü bir manzarayla karşılaştı. Kuraklık ve bilinçsiz su tüketimi nedeniyle gölün su seviyesi yarı yarıya düştü, besin kaynakları azaldı, göl içinde adacıklar ortaya çıktı. Uzmanlar, göl ekosisteminin büyük bir tehdit altında olduğunu belirtiyor.

İklim değişikliği ve kontrolsüz su kullanımı, yalnızca flamingoları değil, gölde yaşayan 100'den fazla türü de etkiliyor. Su seviyesindeki azalma, gölü bir vahadan çorak bir araziye çevirmeye başladı. Doğa fotoğrafçıları ve uzmanlar, ekosistemin korunması için acil önlem alınması gerektiğini söylüyor.

'YİYECEK KAYNAKLARI AZALDI'

Gölün suyu azaldıkça su kalitesi de düştü. Daha önce gölde 300'ü aşkın kuş türü kaydedilirken, bu sayı hızla gerilemeye başladı. Doğa fotoğrafçısı Adnan Bozkurt, "Göl neredeyse yarı yarıya küçüldü. Kuşlar eskisi gibi gelmiyor çünkü burada artık yeterli besin bulamıyorlar" diyerek ekosistemdeki dramatik değişime dikkat çekti.

KAÇAK AVCILAR TEHLİKEYİ KATLIYOR

Su kaybının yanı sıra, göldeki kirlilik ve kaçak avcılık da bölgedeki canlıların yaşam alanlarını tehdit ediyor. Piknikçilerin bıraktığı çöpler ve kontrolsüz avlanma, gölü flamingolar için cazip olmaktan çıkarıyor. Uzmanlar, kamera sistemleri ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesini talep ediyor.

Eğer gerekli önlemler alınmazsa, her yıl binlerce flamingonun uğrak noktası olan bu doğa harikası tamamen yok olabilir.

Kaynak: İHA