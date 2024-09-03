Kuraklık Bir Gölü Daha Yuttu: 'Flamingo Cenneti' Cehenneme Döndü

Karagöl ve Avlan Gölü, Girdev, Kurugöl, Keklicek, Manay, Tecer, Mamak ve Genceli gölleri tamamen kururken, birçok gölün de aynı kaderi yaşaması an meselesi. Kuraklığın yanında doğal su kaynaklarındaki kirlilik de en çok karşılaşılan sorunlar haline geldi.