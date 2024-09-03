Kuraklık Bir Gölü Daha Yuttu: 'Flamingo Cenneti' Cehenneme Döndü
Türkiye'de kuraklık ve su kaynaklarının plansız kullanımı nedeniyle kuruyan göllerin arasına biri daha eklendi. Konya'da bulunan ve 'Flamingo Cenneti' olarak bilinen Küçük Göl de aynı akıbeti yaşadı.
Türkiye’de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle yaşanan kuraklık ve plansızlık yüzünden birçok su kaynağı ya tamamen kurudu ya da kuruma noktasına geldi.
Karagöl ve Avlan Gölü, Girdev, Kurugöl, Keklicek, Manay, Tecer, Mamak ve Genceli gölleri tamamen kururken, birçok gölün de aynı kaderi yaşaması an meselesi. Kuraklığın yanında doğal su kaynaklarındaki kirlilik de en çok karşılaşılan sorunlar haline geldi.
Aynı akıbeti yaşayan göllerin arasında Konya’da bulunan Küçük Göl de eklendi. ‘Flamingo cenneti' olarak bilinen Küçük Göl, bölgedeki yer altı suyunun bilinçsiz kullanımı ve iklim değişikliği nedeniyle kurudu. Başta flamingo olmak üzere 180 kuş türünün de yaşam alanı kalmadı.
Kulu ilçesinin 5 kilometre doğusunda, Tuz Gölü'nün yakınında, halk arasında 'Kulu Gölü' olarak da bilinen 860 kilometrekare alana sahip Düden Gölü'nün bitişiğindeki Küçük Göl, kapalı ve sığ olma özelliği taşıyor. Göl, flamingo, yaz ördeği, Macar ördeği, pasbaş patka, dikkuyruk, kılıçgaga, büyük cılıbıt, Akdeniz martısı ve gülen sumru gibi 180 türden yaklaşık 42 bin kuşa ev sahipliği yapıyor.
Gölün beslenme kaynakları ise yer altı suyu, Değirmenözü Çayı ile çevredeki küçük derelerden oluşuyor. Kuşların üreme alanlarının da bulunduğu göl, 2020 yılında da suların azalmasına bağlı olarak 'Artemia salina' bakterisi nedeniyle pembeye büründü.
'Flamingo cenneti' olarak da bilinen Küçük Göl, yer altı suyunun bilinçsiz kullanımı ve iklim değişikliği nedeniyle kurudu. Başta flamingolar olmak üzere 180 kuş türünün de yaşam alanı kalmadı.