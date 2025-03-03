Türkiye’yi Bekleyen Kuraklık ve Gıda Güvensizliği Krizi

Önümüzde ciddi bir kriz var. Kuraklığın etkilerini hepimiz hissetmeye başlayacağız. Su kaynaklarımız tükeniyor. AKP’nin gıda politikaları ve devlet yönetiminden anlamayışı, bizim gıdaya erişmemizi zorlaştıracak.

SU KAYNAKLARI TÜKENİYOR

Geçen hafta kar yağışıyla mücadele ettik. Önümüzdeki hafta ani sıcaklarla karşılaşacağız. Özellikle Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu etkilenecek. Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Kars acil durum gerektiren olağanüstü kuraklık yaşıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, krize karşı önlem alacak durumda değil.

Gıda-tarım sistemini doğrudan ilgilendiren kamu kurumları Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı değil. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk zamanlarında Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlıydı. 2021’de neden belirtilmeden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlandı. Çevre, doğrudan gıda-tarım sisteminin bir parçasıyken, kentleşmenin içine katılarak bir bakanlık haline getirildi. Gıda-tarım sistemini doğrudan ilgilendiren çölleşme ve erozyon, iklim değişikliği de bu bakanlığın sorumluluğuna bırakıldı.

İklim krizine karşı gıda üretimini korumak için ekstra bürokratik yük bindirildi. DSİ ve kentlerin birçoğu, barajlarının doluluk oranını halka açıklamayı bıraktı. Atatürk Barajı’nın yaklaşık yüzde 53’ü dolu. Ankara baraj doluluk oranı yüzde 27, Konya’da yüzde 17, Maraş’ta yüzde 3, Bursa’da yüzde 34. Ve hiçbir önlem alınmadı.

İKLİM KRİZİ VE GIDA KAYIPLARI

Kuraklık, yalnızca doğa olayı değil, soframıza koyduğumuz ekmeği, sebzeyi ve meyveyi doğrudan etkileyen bir kriz. Ani hava değişimleriyle iklim krizini daha çok hissedeceğiz. Yaz mevsimi uzayacak. Muhtemelen de her yıl bir öncekinden daha da sıcak olacak. Tarımsal üretimde halihazırda verimlilik sorunları yaşıyoruz. İklim krizinin derinleşmesiyle birlikte, verimlilik sorunu şiddetlenecek. Don veya aşırı sıcaklarla daha çok üretim kaybı yaşayacağız. Bunların hepsi öngörülebilen durumlardı. Fakat AKP iktidarı tüm uyarılara rağmen kenardan izlemeyi tercih etti.

İthalat daha da artacak. Amerika-Ukrayna-Rusya arasındaki gerilim, Ortadoğu’da yaratılan düzen ve Avrupa’nın yaşadığı sorunlar, bizim gıda hammaddelerine ulaşmamızı zorlaştıracak. Yaşadığımız derin yoksulluk artacak, gıda güvensizliği daha da derinleşecek, gıda enflasyonu katlanacak.

Sadece iş bilmezlik yüzünden.