Tarlasına Bu Bitkiyi Eken Yaşadı! Masrafı Hiç Yok, Bir Damla Bile Su İstemiyor
Küresel ısınmanın etkisiyle dünya genelinde yaşanan kuraklık, geleneksel tarım yöntemlerine alternatif arayışlarını hızlandırdı. Su kaynaklarının giderek azalması, üreticileri "susuz tarım" uygulamalarına yönlendiriyor. Peki, susuz tarımla hangi bitkiler yetiştirilebiliyor? İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Küresel ısınma, sıcaklık artışına, yağış düzensizliklerine ve kuraklık riskinin yükselmesine neden oluyor. Bu durum, tarım alanlarında verim kaybına yol açarken, üreticileri de suya daha az bağımlı tarım yöntemlerine yönlendiriyor.
SUSUZ TARIM YÖNTEMİ NEDİR?
Susuz tarım, minimum su kullanımıyla tarımsal üretim yapılmasını sağlayan bir yöntem olarak öne çıkıyor. Geleneksel tarımda su tüketimi oldukça yüksekken, susuz tarımda yağmur suyu, nem ve toprağın doğal su tutma kapasitesinden faydalanılarak üretim gerçekleştiriliyor.
KURAKLIĞA DAYANIKLI BİTKİLER TERCİH EDİLİYOR
Susuz tarımda başarılı sonuçlar alınabilmesi için kuraklığa dayanıklı ve suya az ihtiyaç duyan bitkiler tercih ediliyor. Bu tür bitkiler, su kaynaklarının kısıtlı olduğu bölgelerde bile verimli şekilde yetişebiliyor.
SUSUZ TARIMLA YETİŞEN BİTKİLER
Türkiye’de susuz tarımla yetiştirilebilen bitkiler arasında şunlar yer alıyor:
Opuntia (Dikenli İncir)
Aloe Vera
Nohut
Mercimek
Buğday
Arpa
Ayçiçeği
Aspir
Zeytin
Badem
Lavanta
Safran
Biberiye
Ölmez Çiçeği
Keten Tohumu
Türkiye’de Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere susuz tarım konusunda destek vererek su kaynaklarının verimli kullanılması için çalışmalarını sürdürüyor. Uzmanlar, gelecekte suya daha az bağımlı üretim tekniklerinin tarımda büyük önem kazanacağını belirtiyor.