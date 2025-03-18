Tarlasına Bu Bitkiyi Eken Yaşadı! Masrafı Hiç Yok, Bir Damla Bile Su İstemiyor

SUSUZ TARIM YÖNTEMİ NEDİR?

Susuz tarım, minimum su kullanımıyla tarımsal üretim yapılmasını sağlayan bir yöntem olarak öne çıkıyor. Geleneksel tarımda su tüketimi oldukça yüksekken, susuz tarımda yağmur suyu, nem ve toprağın doğal su tutma kapasitesinden faydalanılarak üretim gerçekleştiriliyor.

KURAKLIĞA DAYANIKLI BİTKİLER TERCİH EDİLİYOR

Susuz tarımda başarılı sonuçlar alınabilmesi için kuraklığa dayanıklı ve suya az ihtiyaç duyan bitkiler tercih ediliyor. Bu tür bitkiler, su kaynaklarının kısıtlı olduğu bölgelerde bile verimli şekilde yetişebiliyor.