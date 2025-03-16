Hasadı Nakil İle Yapılıyor, Duyan Çok Şaşırıyor! 6 Bin Ailenin Geçim Kaynağı Oldu

Türk, şunları söyledi:

"Bu yöntem oldukça basit. Böceği bir bölgeden diğerine taşıdığınızda o yıl içinde çam balı üretimi başlıyor. Daha önce Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinin ortak kullanım alanı olan Bayram Dağı'nda benzer bir çalışma gerçekleştirdik. Burada yaklaşık 8 yıldır bal sağımı yapılıyor. Şu anda yaklaşık 20 bin kovanlık bir üretim kapasitesine sahip. Aynı şekilde Ula'daki Geyik Kanyonu’nda da benzer bir uygulama yaptık. Geçen yıl Seydikemer’de başlattığımız çalışma ise oldukça kapsamlıydı."

Türk, Seydikemer’de yürütülen çalışmalar sayesinde 2 bin ağacın bal üretimine kazandırıldığını, önümüzdeki 3-5 yıl içinde 150 bin kovanlık bir bal üretim sahasına dönüşeceğini belirtti.

BÖLGEDE ARICILARIN DESTEKLENMESİ BEKLENİYOR

Seydikemer’de 40 yıldır arıcılık yapan Emin Bayırlı ise bölgede arıcılığın gelişmesi için yetkililerden destek beklediklerini söyledi. Arıcılık faaliyetlerinin devam edebilmesi için uygun alanların belirlenmesi gerektiğini ifade eden Bayırlı, "Arıcıların emeğiyle basra yetişti ve bal almaya başladık. Burada hakiki Karabel balı üretimine başladık. Arıcılığın sürdürülebilmesi için yetkililerden yer tahsisi konusunda destek istiyoruz." dedi.