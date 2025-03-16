Hasadı Nakil İle Yapılıyor, Duyan Çok Şaşırıyor! 6 Bin Ailenin Geçim Kaynağı Oldu
Muğla'da arıcılar, basra böceği yumurtası nakli ile bazı ilçelerde yeni bal üretim alanları oluşturarak çam balı rekoltesinin artmasını sağlıyor. Yangınlar ve kuraklık nedeniyle zarar gören "bal ormanlarının" yerine, zarar görmemiş alanlar tercih ediliyor.
Kaynak: AA
Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veli Türk, kentte 6 bin ailenin arıcılıkla geçimini sağladığını ve yaklaşık 2,5 milyon kovan bulunduğunu belirtti. Türk, 2020 yılında yaşanan kuraklık ve ardından meydana gelen büyük orman yangınlarının çam balı üretimini olumsuz etkilediğini söyledi. Yangınlar nedeniyle bal veren çamların üçte ikisinin kaybedildiğini vurgulayan Türk, şu değerlendirmede bulundu:
"Yangınlar öncesinde Muğla’da gezginci arıcılarla birlikte yıllık 30-35 bin ton çam balı rekoltesine ulaşılıyordu. Ancak yangınların ardından iki yıl boyunca bal üretilemedi. Geçen yıl yürütülen çalışmalar sayesinde 10 bin tona yakın çam balı hasadı yapıldı. Ancak eski seviyelere ulaşmak artık mümkün değil çünkü o alanlar yok oldu."
BASRA BÖCEĞİ YUMURTASI NAKLEDİLİYOR
Mevcut çamların yalnızca yüzde 7’sinde bal üretiminin mümkün olduğuna dikkat çeken Türk, arıcılara destek olmak için Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) olarak yeni bir yöntem geliştirdiklerini belirtti. Bu kapsamda, bal üretimi yapılan bölgelerden basra böceği yumurtası, bal üretimi olmayan bölgelere nakledilmeye başlandı.
Mayıs ayında Fethiye'den Seydikemer'e yaklaşık 2 bin ağaçlık bir alana basra böceği yumurtası transfer edildiğini aktaran
Türk, şunları söyledi:
"Bu yöntem oldukça basit. Böceği bir bölgeden diğerine taşıdığınızda o yıl içinde çam balı üretimi başlıyor. Daha önce Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinin ortak kullanım alanı olan Bayram Dağı'nda benzer bir çalışma gerçekleştirdik. Burada yaklaşık 8 yıldır bal sağımı yapılıyor. Şu anda yaklaşık 20 bin kovanlık bir üretim kapasitesine sahip. Aynı şekilde Ula'daki Geyik Kanyonu’nda da benzer bir uygulama yaptık. Geçen yıl Seydikemer’de başlattığımız çalışma ise oldukça kapsamlıydı."
Türk, Seydikemer’de yürütülen çalışmalar sayesinde 2 bin ağacın bal üretimine kazandırıldığını, önümüzdeki 3-5 yıl içinde 150 bin kovanlık bir bal üretim sahasına dönüşeceğini belirtti.
BÖLGEDE ARICILARIN DESTEKLENMESİ BEKLENİYOR
Seydikemer’de 40 yıldır arıcılık yapan Emin Bayırlı ise bölgede arıcılığın gelişmesi için yetkililerden destek beklediklerini söyledi. Arıcılık faaliyetlerinin devam edebilmesi için uygun alanların belirlenmesi gerektiğini ifade eden Bayırlı, "Arıcıların emeğiyle basra yetişti ve bal almaya başladık. Burada hakiki Karabel balı üretimine başladık. Arıcılığın sürdürülebilmesi için yetkililerden yer tahsisi konusunda destek istiyoruz." dedi.
BÖLGEDE BAL ORMANLARI YENİDEN OLUŞTURULUYOR
MAYBİR Ziraat Teknikeri Erdem Serdar ise 2021’deki orman yangınlarında yaklaşık 15 bin futbol sahası büyüklüğünde basralı böcek alanının yok olduğunu belirtti.
Muğla’nın geçmişte Türkiye’deki arıcıların en önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu hatırlatan Serdar, yangınlar ve kuraklık nedeniyle bu durumun değiştiğini kaydetti.
Serdar, Seydikemer’de 2 bin Kızılçam ağacına, 20 arıcının desteğiyle Ölüdeniz’den alınan basra böceği yumurtalarının nakledildiğini belirtti. Böceklerin yeni bölgedeki ağaçlara adapte olduğunu söyleyen Serdar, "3-4 yıl içinde bu ağaçlar tam anlamıyla bal ağacına dönüşecek ve üretim devam edecek." ifadelerini kullandı.
Bölgedeki çalışmaların olumlu sonuç verdiğini belirten Serdar, arıcılığın sürdürülebilirliği için bu yöntemlerin yaygınlaştırılacağını söyledi.