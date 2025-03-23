Edirne'de Ekmeğe Yüzde 50 Zam

Edirne’de 220 gram ekmeğe zam geldi. Daha önce 10 liradan satılan 220 gram ekmek yüzde 50 zamla 15 liraya yükseldi.

Edirne'de Ekmeğe Yüzde 50 Zam

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nın zam talebi, bakanlık tarafından kabul edilerek onaylandı. Gelen yüzde 50 zamla birlikte 220 gram ekmek 10 liradan 15 liraya yükseldi.

2025 yılı için geçerli olacak asgari ücretin açıklanmasının ardından, ekmek fiyatlarına yapılacak zam vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Bu süre boyunca Edirne dışında birçok kentte ekmeğe zam gelirken ETSO’nun talep ettiği zammın onaylanmasıyla birlikte Edirne’de de ekmeğe zam yapılmış oldu.

Edirne'de Ekmeğe Yüzde 50 Zam - Resim : 1

Kaynak: İHA

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