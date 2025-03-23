Yabancı Yatırımcı Türkiye'den Çekiliyor! 3 Günde 20 Milyar Dolar Gitti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasından itibaren Türkiye ekonomisi ciddi zarar gördü. Yabancı yatırımcının son 3 günde swap, hisse ve tahvillerden 20 milyar dolar çıktığı tahmin ediliyor.

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Yabancı Yatırımcı Türkiye'den Çekiliyor! 3 Günde 20 Milyar Dolar Gitti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Ön Seçimi adayı Ekrem İmamoğlu’nun terör ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınması ve sonrasında düzenlenen protestolardan Türkiye ekonomisi de etkilendi. Türk Lirası tarihi değer kaybedince dolar ve euro da yeni zirvelerini gördü. Borsada rekor kayıp yaşanırken, yabancı yatırımcı da ülkeden çekilmeye başladı.

Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve geldiğinden beri sıcak para için gösterdiği çaba, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla darbe aldı. İspanyol BBVA’nın Türkiye ve MENA Stratejisti Tufan Cömert, son 3 günde kısa vadeli sermaye çıkışının tahminen 20 milyar dolar olduğunu belirtirken, önemli bir bölümünün de swap yani para takası işlemlerinden kaynaklandığını söyledi.

TL'NİN SEYRİ ÇOK ÖNEMLİ

Cömert, “TL tahvilde ilk gün itibarı ile likidite buharlaştığı için alış kotasyonları çekildi, o yüzden oradaki çıkış mecburen sınırlı kaldı. Hisse tarafında ise kim yabancı, kim gerçekten sattı, kim trade etti anlamak güç ama nette oradan da çıkış var” yorumunu yaptı. Çıkacak olan yabancı yatırımcının büyük ölçüde gittiğini söyleyen Cömert, yerli yatırımcının tavrının çok önemli olduğunu ifade ederek TL'nin değer kaybının derhal durması gerektiğini vurguladı.

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Kaynak: Sözcü

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