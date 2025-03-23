Altın Yatırımcıları Bile Rakama Şaşırdı! Dünyaca Ünlü Banka Altının Yükseleceği Rekoru Açıkladı! Piyasalara Önemli Uyarı

Dünyaca ünlü yatırım bankası Saxo Bank, altın fiyatlarıyla ilgili yıl sonu tahminini güncelledi. Banka, geçtiğimiz hafta 3 bin 28 dolardan kapanan altın için yıl sonunda yükseleceği rakamı açıkladı.

ABD eski Başkanı Donald Trump’ın politikalarının ardından altın fiyatlarında tarihi bir yükseliş yaşandı. Yatırımcıların dikkatle izlediği bu gelişme sonrası, altın fiyatlarında büyük bir hareketlilik gözlendi. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe gram altının satış fiyatı 3 bin 678 lira ile haftayı tamamladı.

SAXO BANK'IN TAHMİNİ YÜKSELDİ

Danimarka merkezli Saxo Bank, altın fiyatlarıyla ilgili tahminlerini revize etti. Banka, altının yıl sonunda ons başına 3300 dolar seviyesine ulaşacağını öngördü. Saxo Bank ayrıca, altın fiyatlarında kısa vadeli oynaklık beklediklerini de belirtti.

ALTININ YÜKSELİŞİNİ DESTEKLEYEN FAKTÖRLER

Saxo Bank’ın emtia stratejisti Ole Hansen, altının değer kazanmasına neden olan çok sayıda faktör olduğunu açıkladı. Hansen, altının özellikle ABD faiz indirimi döngülerinde güçlü performans gösterdiğine dikkat çekerek, "ABD Merkez Bankası (Fed) faiz oranlarında şimdilik duraklamış olsa da, ABD ekonomisindeki kötüleşen görünüm daha fazla faiz indirimi beklentilerini artırdı" dedi.

GELİŞMEKTE OLAN PAZARLARDA ALTIN ALIMLARI ARTTI

Hansen, son üç yılda gelişmekte olan pazarların merkez bankalarının 1.000 tondan fazla altın aldığını ve bunun da altın talebini artırdığını ifade etti. Ayrıca, altının tarihsel olarak belirsizlik zamanlarında, özellikle mali borç endişelerine karşı bir koruma aracı olarak görüldüğünü vurguladı.

2025 İÇİN YÜKSEK TAHMİN

Saxo Bank, 2025 yılı için altın fiyatının 3300 dolara kadar yükselebileceğini belirtirken, gümüşün ise ons başına 44 dolara ulaşabileceğini tahmin etti.

Kaynak: Haber Merkezi