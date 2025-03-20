Rekor Kıran Gram Altın Sonrası İslam Memiş Altın Yatırımcılarını Uyardı: Hazır Olun
Türkiye'nin önde gelen para piyasaları uzmanı İslam Memiş, son dönemde artan altın fiyatları ve altınla ilgili iddialara karşı yatırımcıları uyardı. Memiş, dünya genelindeki altın madenlerinin 2050 yılına kadar tükenebileceği öngörüsüne dikkat çekerek, yatırımcıları fiziki altın konusunda dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı.
Kaynak: Haber Merkezi
İslam Memiş, altın talebinin hızla arttığını ve bilim insanlarının dünya çapındaki altın rezervlerinin 2050 yılına kadar tükenebileceği yönündeki öngörüsünü hatırlattı. Memiş, “Fiziki altına dokunup alabilen son nesil biziz” diyerek, gelecekte fiziki altına erişimin giderek zorlaşabileceğine dikkat çekti. Memiş, ilerleyen yıllarda altının günlük hayattan tamamen çekilerek sadece müzelerde sergilenen bir değer haline geleceğini ifade etti.
ALTIN YASAKLANABİLİR Mİ?
Memiş, küresel ekonomideki dönüşüm sürecine de değinerek, nakitsiz bir dünya düzenine geçişin etkisiyle, sınırlı varlıklar olan altın gibi değerli metallerin bireysel olarak bulundurulmasının ilerleyen yıllarda yasaklanabileceği uyarısında bulundu.
ALTIN DEĞER KAZANMAYA DEVAM EDECEK
Uzman isim, altının uzun vadede değer kazanmaya devam edeceğini belirtirken, döviz ve altın cinsinden borçlanmanın risk taşıyabileceğine dikkat çekti. Memiş, "Döviz veya altın geliri olmayanlar, bu para birimlerinde borçlanmaktan kaçınmalı. Ancak Türk lirası ile borçlanmakta bir risk görünmüyor." şeklinde açıklamalarda bulundu.
ALTIN FİYATLARI YENİDEN REKOR KIRDI
Ortadoğu'daki gerilimin yeniden artması ve FED faiz kararı öncesinde artan güvenli liman alımlarıyla altın fiyatları yeniden rekor seviyelere ulaştı. Ons altının 3 bin dolar seviyesinin üzerine yaptığı sıçramayla birlikte, gram altın fiyatları da kritik seviyeleri geçti. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altının gelecekteki fiyatlanmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, beklediği rekor seviyeleri açıkladı.
MACQUARIE GROUP VE BNP PARIBAS'TAN ALTIN ÖNGÖRÜSÜ
Macquarie Group, altın fiyatlarının 2025 yılı ikinci çeyreğinde ons başına 3 bin 500 dolar seviyesine çıkacağı öngörüsünde bulunurken, BNP Paribas da benzer bir tahminde bulundu.
İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN TAHMİNİ
İslam Memiş, 2024 yılının son çeyreğinde yaptığı açıklamalarda, altın fiyatlarına dair beklentilerini şu şekilde dile getirdi: "Ben de kamuoyuna şu rakamları duyurmuştum; 3000-3500 dolar ons altın, 4000-4500 TL gram altın. Ancak son üç ayda o kadar agresif bir yükseliş var ki, artık altın fiyatları köpük balon fiyatlamasına dönüşmüş durumda. O yüzden biz dolarda beklemeyi tercih ediyoruz. Bu, büyük yatırımcılar için geçerli."
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış: 3.548,19 TL
Satış: 3.551,00 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
Alış: 5.819,00 TL
Satış: 5.867,00 TL