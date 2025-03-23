Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri Açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda toplam 949 bin 596 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim miktarı 941 bin 820 megavatsaat olarak kaydedildi.

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Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri Açıklandı

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 53 megavatsaat ile 21.00’de gerçekleşti. Günün en düşük tüketimi ise 08.00’de 33 bin 614 megavatsaat olarak kaydedildi.

ÜRETİMDE DOĞAL GAZ SANTRALLERİ İLK SIRADA

Elektrik üretiminde en büyük payı yüzde 22 ile doğal gaz santralleri aldı. Doğal gaz santrallerini yüzde 19,6 ile ithal kömür santralleri, yüzde 17,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri takip etti.

ELEKTRİK İHRACATI VE İTHALATI YAPILDI

Türkiye, dün toplam 12 bin 50 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirirken, 4 bin 276 megavatsaat elektrik ithal etti.

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Kaynak: AA

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