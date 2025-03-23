Alman Devlerine Çin Tokadı: Siemens, DHL, Audi, Bosch… İşten Çıkarmalar Başladı! 92 Bin Kişi İşsiz Kalacak
Almanya, ekonomik durgunluk, artan maliyetler ve Çin’den gelen rekabet nedeniyle büyük çaplı işten çıkarmalara sahne oluyor. Ülkenin önde gelen şirketleri maliyetleri azaltmak için binlerce çalışanıyla yollarını ayırıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Volkswagen, Audi, ThyssenKrupp, Siemens, Deutsche Bank ve DHL gibi sektör liderleri, ekonomik daralmaya karşı tedbir olarak işten çıkarmalara hız verdi. Özellikle otomotiv sektöründeki iş kayıpları dikkat çekerken, Almanya’nın ikinci büyük bankası Commerzbank da çalışan sayısını azaltma kararı aldı.
Alman şirketleri, küresel ekonomideki yavaşlama ve iç piyasada düşen talep nedeniyle iş gücünü küçültme yoluna gidiyor. Özellikle sanayi sektöründe istihdam kayıpları öne çıkarken, Köln Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü’ne (IW Köln) göre sanayi şirketlerinin yüzde 44'ü çalışan sayısını azaltmayı planlıyor.
OTOMOTİV SEKTÖRÜ KAN KAYBEDİYOR
Almanya’nın otomotiv endüstrisi de işten çıkarmalardan ağır şekilde etkileniyor. Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği (VDA) için yapılan bir araştırmaya göre, sektörde 2035 yılına kadar 140 bin kişinin işini kaybetmesi bekleniyor. 2019-2023 yılları arasında ise 46 bin kişi otomotiv sektöründeki işini kaybetti.
Son olarak Siemens, 2027'ye kadar 6 binden fazla çalışanını işten çıkaracağını açıkladı.
İŞTEN ÇIKARMA RÜZGARI SÜRÜYOR
Son altı ayda iş gücünü azaltma kararı alan büyük şirketlerden bazıları şunlar:
Volkswagen: 35 bin çalışanını işten çıkarıyor.
Audi: 7 bin 500 kişiyi işten çıkaracak.
Porsche: 3 bin 900 çalışanla yollarını ayırıyor.
ThyssenKrupp: 11 bin kişiyi işten çıkarıyor.
Schaeffler: 4 bin 700 çalışanla vedalaşacak.
Continental: 3 bin kişiyi işten çıkarma kararı aldı.
Bosch: 5 bin 500 kişiyi işten çıkarıyor.
Mercedes-Benz: İş gücünü azaltacağını duyurdu.
Commerzbank: 3 bin 900 çalışanı işten çıkaracak.
Puma: 500 kişiyi işten çıkarıyor.
BioNTech: 950 ila 1.350 arası çalışanını işten çıkarmayı planlıyor.
DHL: 8 bin çalışanla yollarını ayıracak.
Deutsche Bank: 2 bin kişiyi işten çıkarıyor.
Siemens: 6 bin kişiyi işten çıkaracak.
Bu işten çıkarmalar sonucunda Almanya genelinde toplamda 92 bin 650 kişi işsiz kalacak.
ALMAN EKONOMİSİ ÇIKMAZA GİRİYOR
Almanya'nın güçlü sanayi temeline dayanan ekonomik modeli, küresel gelişmelere ve iç talepteki zayıflamaya karşı direnç göstermekte zorlanıyor. Artan enerji maliyetleri ve ihracata bağımlılığın getirdiği riskler, büyük şirketleri yeniden yapılanmaya itiyor. İşten çıkarmaların devam edip etmeyeceği ise önümüzdeki süreçte ekonomik koşullara bağlı olacak.