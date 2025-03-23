Alman Devlerine Çin Tokadı: Siemens, DHL, Audi, Bosch… İşten Çıkarmalar Başladı! 92 Bin Kişi İşsiz Kalacak

OTOMOTİV SEKTÖRÜ KAN KAYBEDİYOR

Almanya’nın otomotiv endüstrisi de işten çıkarmalardan ağır şekilde etkileniyor. Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği (VDA) için yapılan bir araştırmaya göre, sektörde 2035 yılına kadar 140 bin kişinin işini kaybetmesi bekleniyor. 2019-2023 yılları arasında ise 46 bin kişi otomotiv sektöründeki işini kaybetti.

Son olarak Siemens, 2027'ye kadar 6 binden fazla çalışanını işten çıkaracağını açıkladı.