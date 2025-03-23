MHRS Üzerinden 2 Milyardan Fazla Randevu Verildi

Sağlık Bakanlığı, 2010 yılında hizmete sunulan Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) bugüne kadar toplam 2 milyar 169 milyon 281 bin 283 randevu verildiğini duyurdu.

MHRS Üzerinden 2 Milyardan Fazla Randevu Verildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, MHRS’nin 2010 yılında Erzurum ve Kayseri'de pilot uygulama olarak başlatıldığı, 2012 itibarıyla ise tüm illerdeki kamu hastanelerinin sisteme dahil edilerek ülke genelinde hizmet vermeye başladığı belirtildi. Uygulama sayesinde vatandaşların istedikleri hastaneden ve hekimden randevu alarak sıra beklemeden muayene olabilmelerinin sağlandığı vurgulandı.

DEZAVANTAJLI GRUPLARA ÖNCELİK TANINDI

Açıklamada, dezavantajlı grupların sağlık hizmetlerine daha kolay erişebilmesi için teknolojik imkanlardan yararlanıldığı ve bu gruptaki hastalara randevuda öncelik tanındığı ifade edildi.

90 MİLYON KİŞİ MHRS'Yİ KULLANDI

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Mart 2025 itibarıyla MHRS'yi 90 milyon 241 bin 477 kişinin kullandığı bildirildi. Sistem üzerinden verilen 2 milyardan fazla randevunun 901 milyon 471 bin 984’ü ALO 182 çağrı merkezi, 570 milyon 230 bin 632’si mobil uygulama, 249 milyon 810 bin 56’sı web sitesi, 447 milyon 768 bin 611’i ise hastaneler, aile hekimlikleri ve e-Nabız gibi diğer kanallar aracılığıyla oluşturuldu.

Mart 2025 itibarıyla web sitesi ve mobil uygulama üyeliği bulunan kişi sayısının ise 74 milyon 887 bin 439 olduğu açıklandı.

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Kaynak: AA

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