Çocukluk Dönemi Aşı Takvimi Değişti! Uygulamaya Gireceği Tarih Belli Oldu

Sağlık Bakanlığı, çocukluk dönemi aşı takviminde değişikliğe gidildiğini duyurdu. "Altı bileşenli karma aşı" uygulanmasına, 14 Nisan'da başlanacak.

Çocukluk Dönemi Aşı Takvimi Değişti! Uygulamaya Gireceği Tarih Belli Oldu

Sağlık Bakanlığı, çocukluk dönemi aşı takviminde bir dizi değişikliğe gidileceğini bildirdi. Bakanlığın açıklamasına göre, Hepatit B aşısı ile beş bileşenli karma aşıyı bir araya getiren "altı bileşenli karma aşı" uygulanmasına, 14 Nisan'da başlanması öngörülüyor.

Bakanlık konuya ilişkin bir yazılı açıklama yaptı ve açıklamaya göre, difteri, tetanos, boğmaca, çocuk felci (polio), hemofilus influenza Tip B, hepatit B'yi içeren "altı bileşenli karma aşı" uygulaması sayesinde tek bir enjeksiyonla 6 hastalığa karşı bağışıklama sağlanması hedefleniyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen yeni aşıların ülke genelindeki aile sağlığı merkezlerinde ve ilgili sağlık kuruluşlarında ücretsiz uygulanacağı bildirildi.

Geçmiş dönemde beş bileşenli karma aşı ile aşılanmaya başlanan çocukların devam dozları da "altı bileşenli karma aşı" ile tamamlanacak.

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Kaynak: AA

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