Bilim İnsanları Şoke Oldu! Gen Dizilimi Çok Benziyor... Yeni Pandemi Yolda mı?

Bilim insanları, Brezilya'daki yarasalarda "MERS-CoV (Orta Doğu Solunum Sendromu Koronavirüsü)" ile benzerlik gösteren yeni bir koronavirüs türü keşfetti. Brezilyalı araştırmacılar, Hong Kong Üniversitesinden (HKU) bilim insanlarıyla birlikte yürüttükleri çalışmada, 16 farklı yarasa türünden alınan 423 ağız ve rektal sürüntü örneğini inceledi.

YARASALARDA TESPİT EDİLDİ

Araştırma kapsamında Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Fortaleza şehrinden getirilen yarasalardan alınan bazı örneklerde yeni tip koronavirüs tespit edildi. Uzmanlar, bu virüsün insanlar ve develerde görülen "MERS-CoV" ile benzerlik gösterdiğini ancak insan sağlığı üzerindeki olası etkilerinin henüz bilinmediğini belirtti.

Genetik incelemeler sonucunda, yeni keşfedilen virüsün genom diziliminin "MERS-CoV" ile yaklaşık yüzde 72 oranında, konak hücrelere bağlanmasını sağlayan proteinin ise yüzde 71,74 oranında benzerlik taşıdığı saptandı. Bilim insanları, yarasaların yeni virüsler için doğal bir depo görevi gördüğünü ve bu tür koronavirüslerin halk sağlığı açısından oluşturduğu risklerin sürekli izlenmesi gerektiğini vurguladı.

İNSANLAR İÇİN TEHLİKELİ Mİ?

Yeni virüsün insanlar üzerindeki olası etkilerini anlamak için Hong Kong'daki yüksek güvenlikli laboratuvarlarda daha fazla deney yapılması planlanıyor. Çalışma, Journal of Medical Virology (JMV) dergisinde yayımlandı. "MERS-CoV" ise ilk kez 2012 yılında Suudi Arabistan'da tanımlanmış ve şu ana kadar 24’ten fazla ülkede tespit edilerek 850'den fazla kişinin ölümüne neden olmuş bulaşıcı bir solunum yolu hastalığı olarak biliniyor.

Kaynak: AA