Tutuklanan Murat Ongun'dan İlk Açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) düzenlenen iki ayrı operasyon kapsamında gözaltına alınan İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklandı.

Murat Ongun, hakkında verilen tutuklama kararının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak tutuklama kararına tepki gösterdi.

'İFTİRALARLA TUTUKLANDIM'

Murat Ongun, "Tek bir kanıta dayanmayan iftiralarla tutuklandım!" ifadelerini kullandı.

Ongun, paylaşımının devamında bir savcının "öğrendiğime göre" cümlesiyle başlayan bir gizli tanık ifadesiyle tutuklama talep ettiğini ve hakimin de onayladığı dile getirerek, "Kamuya daha çok gelir yaratmanın yolsuzluk olduğunu da bu soruşturmayla öğrendim'" cümleleriyle karara tepki gösterdi.

Ongun paylaşımını, "Belli ki, bu yargı ve siyaset ağını değiştirmedikçe ülkemize huzur gelmeyecek. Milletimizle bunu başaracağız. Cezaevinde de olsak bunu gerçekleştireceğiz" ifadeleriyle sonlandırdı.