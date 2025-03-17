Araştırmada Korkunç Gerçek Ortaya Çıktı! Milyonlarca İnsanın İçtiği Bu İçecekler Kanser Yapıyor

Yeni bir araştırma, günlük bir kutu şekerli gazoz tüketmenin ağız kanseri riskini beş kat artırabileceğini ortaya koydu. Amerikalı bilim insanları, 160 binden fazla kadından alınan verileri inceleyerek, ayda bir kereden az şekerli içecek tüketenlerle karşılaştırıldığında, bu içecekleri sık tüketenlerin hastalığa yakalanma ihtimalinin çok daha fazla olduğunu tespit etti. Özellikle son yıllarda kadınlarda görülen açıklanamayan ağız kanseri vakalarındaki artışın kısmen bu sonuçlarla bağlantılı olabileceği belirtilirken, kesin yargılara varmadan önce daha fazla araştırma yapılması gerektiği vurgulandı.

LİMONATA, BUZLU ÇAY...

Çalışma boyunca, kadınların tükettiği gazlı içeceklerin, limonataların ve buzlu çayların markaları belirtilmezken, bilim insanları doğrudan içeceklerin şeker oranını ölçmek yerine katılımcıların her dört yılda bir verdikleri anket cevaplarına dayandı. 30 yıl süren araştırmada 124 ağız kanseri vakası kaydedildi ve günde bir veya daha fazla şekerli içecek tüketen kadınların, ayda birden az tüketenlere kıyasla 4,87 kat daha fazla risk taşıdığı belirlendi. Şekerli içecek tüketiminin etkisi, sigara ve alkol tüketmeyen kadınlarda bile gözlemlendi.

FRUKTOZLU MISIR ŞURUBUNDAKİ TEHLİKE

Araştırmacılar, ağız kanseri riskindeki bu artışın nedenini tam olarak belirleyemese de, özellikle ABD'de yaygın olarak kullanılan yüksek fruktozlu mısır şurubunun olası bir faktör olabileceğini öne sürdüler. Bu tatlandırıcının ağızdaki bakteri dengesini bozarak iltihaplanmaya ve hücrelerde kansere yol açabilecek değişimlere neden olabileceği düşünülüyor. Ayrıca, son yıllarda sigara içmeyen bireylerde ağız kanseri vakalarının dünya çapında artış göstermesi, geleneksel risk faktörlerinin ötesinde başka sebeplerin de araştırılması gerektiğini gösteriyor.