Araştırmada Korkunç Gerçek Ortaya Çıktı! Milyonlarca İnsanın İçtiği Bu İçecekler Kanser Yapıyor

Günde bir kutu şekerli gazoz içmenin, ağız kanseri riskini beş kat artırabileceği ortaya çıktı. Araştırmaya göre şekerli içecekler, sigara ve alkol kullanmayan kişilerde bile ağız kanseri riskini yükseltiyor. Bilim insanları, yüksek fruktozlu mısır şurubunun ağızdaki bakterileri bozarak kansere yol açabileceğini belirtiyor.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Son Güncelleme:
Araştırmada Korkunç Gerçek Ortaya Çıktı! Milyonlarca İnsanın İçtiği Bu İçecekler Kanser Yapıyor

Yeni bir araştırma, günlük bir kutu şekerli gazoz tüketmenin ağız kanseri riskini beş kat artırabileceğini ortaya koydu. Amerikalı bilim insanları, 160 binden fazla kadından alınan verileri inceleyerek, ayda bir kereden az şekerli içecek tüketenlerle karşılaştırıldığında, bu içecekleri sık tüketenlerin hastalığa yakalanma ihtimalinin çok daha fazla olduğunu tespit etti. Özellikle son yıllarda kadınlarda görülen açıklanamayan ağız kanseri vakalarındaki artışın kısmen bu sonuçlarla bağlantılı olabileceği belirtilirken, kesin yargılara varmadan önce daha fazla araştırma yapılması gerektiği vurgulandı.

LİMONATA, BUZLU ÇAY...

Çalışma boyunca, kadınların tükettiği gazlı içeceklerin, limonataların ve buzlu çayların markaları belirtilmezken, bilim insanları doğrudan içeceklerin şeker oranını ölçmek yerine katılımcıların her dört yılda bir verdikleri anket cevaplarına dayandı. 30 yıl süren araştırmada 124 ağız kanseri vakası kaydedildi ve günde bir veya daha fazla şekerli içecek tüketen kadınların, ayda birden az tüketenlere kıyasla 4,87 kat daha fazla risk taşıdığı belirlendi. Şekerli içecek tüketiminin etkisi, sigara ve alkol tüketmeyen kadınlarda bile gözlemlendi.

FRUKTOZLU MISIR ŞURUBUNDAKİ TEHLİKE

Araştırmacılar, ağız kanseri riskindeki bu artışın nedenini tam olarak belirleyemese de, özellikle ABD'de yaygın olarak kullanılan yüksek fruktozlu mısır şurubunun olası bir faktör olabileceğini öne sürdüler. Bu tatlandırıcının ağızdaki bakteri dengesini bozarak iltihaplanmaya ve hücrelerde kansere yol açabilecek değişimlere neden olabileceği düşünülüyor. Ayrıca, son yıllarda sigara içmeyen bireylerde ağız kanseri vakalarının dünya çapında artış göstermesi, geleneksel risk faktörlerinin ötesinde başka sebeplerin de araştırılması gerektiğini gösteriyor.

Etiketler
Sağlık Kanser Bilim araştırma
Son Güncelleme:
'Mucizevi' Zayıflama İğnesinin Bir Yan Etkisi Daha Ortaya Çıktı! Kadınlarda Risk 2 Kat Artıyor 'Mucizevi' Zayıflama İğnesinin Bir Yan Etkisi Daha Ortaya Çıktı
Kayalıkta Kendiliğinden Yetişiyor! Kalbi Koruyor ve Bağışıklığı Güçlendiriyor Kayalıkta Kendiliğinden Yetişiyor! Kalbi Koruyor ve Bağışıklığı Güçlendiriyor
Dünyada Ender Rastlanan Hastalık Kahta İlçesinde Çıktı, Doktorlar İlki Başardı Dünyada Ender Rastlanan Hastalık Türkiye'de Çıktı, Doktorlar İlki Başardı
Dünyanın En Güçlü Orduları 2025 Sıralaması Açıklandı: Türkiye O Ülkeleri Solladı, Sıralaması Şaşırttı Dünyanın En Güçlü Orduları 2025 Sıralaması Açıklandı: Türkiye O Ülkeleri Solladı
ÇOK OKUNANLAR
Koç Holding Hakkında Flaş Gelişme Türkiye'den Çekiliyor mu? Ali Koç Son Noktayı Koydu Koç Holding Hakkında Flaş Gelişme Türkiye'den Çekiliyor mu? Ali Koç Son Noktayı Koydu
Bu İlde Olanlar Yaşadı! TOKİ'den Büyük Kampanya 12 Bin Liraya Kira öder Gibi Ev Sahibi Olma Fırsatı Taksitleri Kira Öder Gibi! Yeni Kampanya Duyuruldu
Türkiye'de Mağazaları Bulunan Ünlü Giyim Devi İflasın Eşiğinde: AVM'lerin Vazgeçilmez Markasıydı Türkiye'de Mağazaları Bulunan Ünlü Giyim Devi İflasın Eşiğinde: AVM'lerin Vazgeçilmez Markasıydı
Yüzde 2000'den Fazla Zam! Herkesi Şoke Eden Artış: Asıl Sebebi Başka Çıktı Yüzde 2000'den Fazla Zam!
Her Markette Satılan Ünlü Çikolata Markasında Skandal! Hepsi Raflardan Toplatılıyor Her Markette Satılan Ünlü Çikolata Markasında Skandal! Hepsi Raflardan Toplatılıyor