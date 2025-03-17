Dünyada Ender Rastlanan Hastalık Kahta İlçesinde Çıktı, Doktorlar İlki Başardı
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde karın ağrı şikayetiyle giden bir hastada dünyada çok nadir görülen bir hastalık çıktı. İç organları doğuştan ters konumunda olan hasta, ilçe tarihinde ilk kez gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu.
Kahta Devlet Hastanesi, Türkiye’de ve dünyada oldukça nadir görülen bir hastalığa sahne oldu.
NADİR HASTALIK TESPİT EDİLDİ
Kahta Devlet Hastanesi’ne karın ağrısı şikayetiyle başvuran 23 yaşındaki bir hastaya yapılan poliklinik muayenesinde, Türkiye’de ve dünyada nadir görülen doğuştan organlarının ters yerleşimli (Situs İnversus Totalis) olduğu bilinen apandisit tespit edildi.
OPERASYON BAŞARILI GEÇTİ
Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Salih Yılmaz ve ekibi titizlikle yürütülen bir çalışma ile kapalı (laparoskopik) ameliyat yöntemini kullanarak başarılı bir operasyon yaptı. Ameliyatın ardından kontrolleri yapılan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Fedli Emre Kılıç, bu ve benzeri ameliyatların Kahta Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirildiğini belirterek, devamının geleceğini söyledi.
Kaynak: İHA