Yine Gıda Yine Skandal, Ölümcül Meyve İçin Acil Alarm, Sevkiyat Durdu

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınladığı skandal gıda listelerin yayınlanmaya devam ederken, Avrupa Birliği Gıda Uyarı Sistemi RASFF’in listesine de yeni gıdalar eklenmeye devam ediyor.

KANSEROJEN MADDE BULUNDU

Daha önce listenin çok kez başında yer alan kuru incir sevkiyatında yine bir skandal yaşandı. RASFF, 14 Mart tarihli bildirisinde Türkiye'de üretilerek Almanya’ya ihraç edilen kuru incirlerde aflatoksin tespit ettiğini bildirdi.

RASFF duyuru sistemi üzerinden yapılan 2025.1894 No’lu duyuruya göre içeriğinde aflatoksin tespit edilen kuru incirlerin sevkiyatı durduruldu.

AFLATOKSİN NEDİR?

Özellikle mısır, yer fıstığı, fındık, ceviz, buğday ve pirinç gibi tarım ürünlerinde bulunan Aflatoksin, kanserojen bir maddedir. Sağlığı tehdit eden bu toksin karaciğer üzerinde yıkıcı etkilere sahiptir.

Aflatoksin üretimi şu koşullarda yayınlaşır: Ürünlerin hasattan sonra nemli, sıcak ve yetersiz havalandırılan ortamlarda depolanması, tarım ürünlerinde çürümüş ya da zarar görmüş alanların bulunması, yüksek sıcaklık ve nemin olduğu bölgelerde yetiştirilen ürünler, tarım ürünlerinin hijyenik olmayan koşullarda saklanması ve işlenmesi.

Kaynak: Haber Merkezi