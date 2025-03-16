Yine Kuru İncir Yine Skandal! Bu Kez Hollanda’da Sınıra Takıldı

Türkiye’den Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilen ürünler sınırdan çevrilmeye devam ediyor. Son olarak Hollanda, Türkiye’den ithal ettiği kuru incirde okratoksin tespit edilmesi sebebiyle ürünlerin riskli olarak değerlendirdi ve sınırdan çevirerek ülkeye girişine izin vermedi.

Mert Odabaş Mert Odabaş
Yine Kuru İncir Yine Skandal! Bu Kez Hollanda’da Sınıra Takıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı, Türkiye’deki firma ve ürünlerini belirli aralıklarla ifşa etmeye devam ediyor. Bu ifşalarla çok sayıda firmanın, piyasaya sunduğu ürünlerde halk sağlığını tehdit eden ürünler kullandığı ortaya çıkmıştı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) de çeşitli ülkelerde yapılan sınır kontrollerinde tespit edilen zehirli ürünleri kamuoyuyla paylaşıyor. RAFF listelerinde Türkiye’den ithal edilen ürünler de sıklıkla kendine yer buluyor.

KURU İNCİR SKANDALI BİTMİYOR

Daha önce farklı ülkelerden Türkiye'ye iade edilen kuru incirlerde tehlike sürüyor. Türkiye'den ihraç edilen kuru incirler bu kez de Hollanda’da yapılan sınır kontrollerine takıldı. Türkiye'den alınan kuru incirlerde okratoksin maddesi tespit edildi.

SINIRDAN İÇERİ SOKMADILAR

Hollanda’nın sınır denetimlerine takılan kuru incirler ‘riskli’ olarak sınıflandırıldı ve ülkeye girişine izin verilmedi. Bu ürünlerin Türkiye’ye iade edilmesi ya da imha edilmesi bekleniyor.

Yine Kuru İncir Yine Skandal! Bu Kez Hollanda’da Sınıra Takıldı - Resim : 1

OKRATOKSİN NEDİR?

Okratoksin A (OTA), böbrek fonksiyonlarına etki eden kronik bir nefrotoksin olarak tanımlanıyor. Gıdalarda OTA’nın yaygın olduğu bölgelerde, sağlıklı insanların kanında düzenli olarak bu toksinden bulunabilir. OTA'nın ayrıca kanserojen özelliklere taşıdığı da biliniyor.

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