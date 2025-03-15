İftarda Kaç Saat Sonra Tatlı Yenilmeli? Uzman İsim Açıkladı

Dr. Nurettin Tunç, Ramazan ayında iftar sofralarında oruç açarken nelere dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı. Tunç "Çok fazla üst üste birden gıdaya yüklenilmemeli. Hafif bir çorba içildikten sonra 10-15 dakika ara verilip biraz dinlendikten sonra normal yemeğe geçilmeli” dedi.

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İftarda Kaç Saat Sonra Tatlı Yenilmeli? Uzman İsim Açıkladı

Ramazan’ın simgesi kalabalık sofralarda oruç açarken nelere dikkat edilmesi gerektiğine ilişkin bir uyarı da Dr. Nurettin Tunç’tan geldi.

'ÇORBADAN 10-15 DAKİKA'

Tunç, iftar saatinde çok fazla miktarda mideye yüklenilmemesi gerektiğini belirterek şöyle uyardı: Hafif bir çorba içildikten sonra 10-15 dakika ara verilip biraz dinlendikten sonra normal yemeğe geçilmeli. Özellikle çok aşırı baharatlı gıdalar, aşırı yağlı gıdalar önermiyoruz. Hafif et yemekleri olabilir, tencere yemekleri tercih edilebilir, sebze yemekleri tercih edilebilir. Çorbadan 10-15 dakika sonra bu tür gıdalar alınabilir.

İftarda Kaç Saat Sonra Tatlı Yenilmeli? Uzman İsim Açıkladı - Resim : 1

'TUZLU GIDALARDAN UZAK DURULMALI'

Tatlı veya meyve tüketilecekse bunların da en az 1 veya 1,5 saat sonra alınması gerektiğini vurgulayan Tunç, “Aşırı baharatlı, yağlı ve salçalı gıdalar tüketilmemeli. Önereceğimiz gıdalar daha çok soft gıdalar, yoğurt gibi, haşlanmış yumurta gibi ürünler olmalıdır. Eğer süte karşı bir alerji yoksa süt ürünleri tüketilebilir. Aşırı tütsülenmiş, aşırı tuzlu gıdalardan uzak durulmalı, özellikle aşırı susuzluğa yol açacağı için az tuzlu, protein ağırlıklı gıdalarda beslenmesini önermekteyiz” dedi.

İftarda Kaç Saat Sonra Tatlı Yenilmeli? Uzman İsim Açıkladı - Resim : 2

Kaynak: İHA

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Ramazan İftar Sahur
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