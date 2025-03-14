Sağlık İçin Pedal Çevirdiler
Antalya’nın Gazipaşa ilçe Sağlık Müdürlüğü tarafından vatandaşlara yönelik bisiklet turu düzenlendi. “Akciğer Sağlığın İçin” başlığıyla gerçekleştirilen turla vatandaşlar bisiklet sürmeye ve hareketli yaşama teşvik edildi.
Gazipaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün "9-15 Mart Pulmoner Rehabilitasyon Haftası" kapsamında vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda İlçe Sağlık Müdürlüğünce "Akciğer Sağlığın İçin" sloganıyla bisiklet turu gerçekleştirildi. Vatandaşları bisiklet sürmeye ve hareketli yaşama teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, Ahmet Tuncer İlk/ Ortaokulu önünden başladı ve yaklaşık 1 saat boyunca devam etti.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme:
Gmail Kullanıcıları Dikkat! FBI Harekete Geçti: Verilerinizin Çalınmaması İçin Bunları Mutlaka Yapın