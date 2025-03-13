Anne Babalar Dikkat! Bir Öpücük Hayatını Kararttı

İngiltere'de yaşanan bir olay bir öpücüğün hayatları dahi karartabileceğinin örneği oldu. İki yaşındaki çocuk öpüldükten sonra görme yetisini kaybetti.

Anne Babalar Dikkat! Bir Öpücük Hayatını Kararttı

İngiltere’de yaşanan bir olay, bebeklerin öpülmesinin ne kadar acı verici sonuçlar verebileceğini ortaya koydu. 2 yaşındaki Juwan bir yakını tarafından öpülmesinin ardından Herpes virüsü kaptı.

Minik Juwan’ın gözlerinde öpülmesinin ardından hasar ortaya çıkarken, ailesi durumu fark ederek hemen doktora koştu. Fakat, Juwan’ın götürüldüğü doktor, bir dizi antibiyotik yazarak aileyi gönderdi.

Anne Babalar Dikkat! Bir Öpücük Hayatını Kararttı - Resim : 1

Ancak, hasar zaman geçtikçe artınca Juwan’ın ailesi soluğu başka bir doktorda aldı. Daily Mail’de yer alan habere göre, Juwan’ın gözündeki virüs kabarcık oluşmasına ve 4 mm’lik bir delik açılmasına yol açtı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen minik Juwan görme yetisini kaybetti.

Anne Babalar Dikkat! Bir Öpücük Hayatını Kararttı - Resim : 2

Aile Juwan’ın göz bebeği işe beyni arasındaki bağlantının yeniden sağlanması için bacağından göz yuvasına yapılan sinir naklinin olumlu sonuçlanmasını bekliyor. Eğer bu operasyon başarılı olursa 2 yaşındaki çocuk kornea nakli ile birlikte görme yetisini yeniden kazanabilecek.

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Kaynak: Haber Merkezi

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