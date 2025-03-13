En Yakınına En Büyük Kötülük! Eşini Yıllarca 'Kanserim' Yalanıyla Dolandırdı

İngiltere'de bir kadın, ölümcül kanser hastası olduğunu söyleyerek eşini yaklaşık beş yıl boyunca kandırdı. Bu şekilde toplamda 32 bin dolardan fazla dolandırıcılık yapan kadın hapis cezası almadı.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
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En Yakınına En Büyük Kötülük! Eşini Yıllarca 'Kanserim' Yalanıyla Dolandırdı

İngiltere'de yaşayan 35 yaşındaki Laura McPherson, eşi Jon Leonard'ı göğüs, bağırsak, kolon, yumurtalık ve rahim ağzı kanseri olduğu yalanını söyleyerek, Mart 2017 ile Ocak 2022 arasında "özel tedavi" için paraya ihtiyacı olduğu bahanesiyle dolandırdı.

Kendisine açılan dolandırıcılık davasında yaptıklarını kabul eden McPherson, Leonard'a tedavi gördüğünü ve mastektomiye ihtiyacı olduğunu söylediğini anlattı. Kemoterapi alıyormuş gibi göründüğü fotoğraflar düzenleyen McPherson, eşinden aldığı parayı göğüs büyütme ameliyatı ve yurt dışında kilo verme tedavisi için kullandı.

EŞİ YILLARCA KANSER HASTALARINA YARDIM ETTİ

Yıllarca kanser yardım kuruluşları için yaklaşık 51 milyon dolar toplanmasına yardımcı olan Jon Leonard, mahkemeye verdiği ifadesinde "Hiçbir zaman özür dilemedi ve yaptıklarından dolayı pişmanlık duyduğunu göstermedi" dedi.

KENDİ KIZINI BİLE KANDIRDI

McPherson'ın 12 yaşındaki kızına bile yalan söylediği öğrenildi. Leonard, mahkemeye “Kendi kızını bile kanser hastası olduğuna ikna eden kompulsif bir yalancı. Kızım okulda sürekli annesi öleceği için ağlardı” ifadesini verdi.

FATURAYI ÖDERKEN ÖĞRENDİ

Leonard yalanları ilk kez Aralık 2021'de eşini Royal Derby Hastanesi'ne bıraktığında fark etti. Orada rahim ağzı tedavisi gördüğünü zannettiği eşinin, hastanenin olduğu yerden yaklaşık 35 mil uzaklıktaki başka bir şehre taksi çağırdığını öğrendi. 9 bin dolar civarındaki faturayı ödeyebilmek için kadının mastektomi olması gereken özel kliniği arayınca ise kendisine kanser tedavisi yerine meme büyütme ameliyatı olduğu söylendi.

KAMU HİZMETİ CEZASI VERİLDİ

McPherson'a toplamda 32 bin dolarlık dolandırıcılık suçundan iki yıllık bir kamu hizmeti cezası verilirken, bunu yapmadığı takdirde hapis cezası alma riski bulunuyor. Ayrıca elektronik bir çip takması ve haftada beş gün akşam 7'den sabah 6'ya kadar sokağa çıkma yasağına tabi tutuluyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İngiltere Mahkeme dolandırıcılık
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