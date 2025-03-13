Beyaz Saray'da Kahkaha Dolu Anlar! Trump Gözlerini O Çoraplardan Alamadı

20 Ocak'ta resmen göreve başlayan ABD Başkanı Donald Trump, İrlanda Başbakanı Michael Martin ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Sohbet sırasında, tam enflasyon sorunundan bahsetmek üzere olan Trump, bir anda Başkan Yardımcısı JD Vance'e dönerek söyledikleriyle herkesi güldürdü.

'BUNLAR DA NE BÖYLE?'

Trump, yardımcısının ayaklarındaki yonca desenli çorapları işaret ederek, "Enflasyondan bahsetmem gerek ama bu çoraplara bayıldım. Odaklanmaya çalışıyorum ama Başkan Yardımcısı'nın çoraplarından çok etkilendim. Bu çoraplar da ne böyle?" dedi.

Salondaki herkesin kahkahaya boğulduğu videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Vance de "Bu çoraplar hakkında yorum yapacağınızı biliyordum" notunu düştü.

Kaynak: Haber Merkezi