Bilim İnsanları Şaşkın! 200 Milyon Yıllık Kaya Parçasında Keşfedildi, Tam 66 Tane

Avustralya’nın Queensland eyaletindeki bir okulda, yıllardır fark edilmeyen bir kaya parçası üzerinde 66 fosilleşmiş dinozor ayak izi keşfedildi.

Bilim İnsanları Şaşkın! 200 Milyon Yıllık Kaya Parçasında Keşfedildi, Tam 66 Tane

Queensland’in Banana şehrinde yer alan bir okulda, girişinde sergilenen üç parmaklı ayak izleri bulunan kaya parçasını incelemesi için paleontolog Anthony Romilio ile iletişime geçti. Yapılan analizler sonucunda, kaya üzerinde erken Jura dönemine, yaklaşık 200 milyon yıl öncesine ait onlarca dinozor ayak izi bulunduğunu tespit etti.

keşfin Avustralya’da bugüne kadar belgelenen en yoğun dinozor ayak izi koleksiyonlarından biri olduğunu belirten Queensland Üniversitesi’nden Romilio, “Bu fosil, dinozorların sayısı, hareketleri ve davranışlarına dair benzersiz bir görüntü sunuyor. O döneme ait fosilleşmiş dinozor kemiklerinin bulunmadığı düşünüldüğünde, bu bulgu daha da önemli hale geliyor” ifadelerini kullandı.

Bilim İnsanları Şaşkın! 200 Milyon Yıllık Kaya Parçasında Keşfedildi, Tam 66 Tane - Resim : 1

MADENCİLER TARAFINDAN BULUNDU

Söz konusu kaya parçası, 2002 yılında kömür madencileri tarafından bulundu. Üzerindeki sıra dışı izleri fark eden madenciler, bu fosili Queensland’in küçük kasabalarından Biloela’daki bir okula hediye etti. Kaya, okulun giriş bölümünde sergilendi ancak gerçek değeri anlaşılamadı. Romilio, araştırma sürecinde okulda bazı öğretmenlerin bu kayanın bir replikadan ibaret olduğunu düşündüğünü ifade ederek, “Herkes bunun bir dinozor ayak izi olduğunu biliyordu fakat bir araştırmacının görebileceği detayları fark etmemişlerdi” dedi.

AYAK İZİ DİNOZORLARA AİT

Araştırmalar sonucunda, yaklaşık bir metrekarelik kaya parçası üzerinde 66 ayrı dinozor ayak izi keşfedildi. Romilio, izlerin Anomoepus scambus adlı küçük, tıknaz ve iki ayak üzerinde yürüyen bir otçul dinozora ait olduğunu aktardı. Romilio’nun bölgede yaptığı araştırmalar, yalnızca okulda değil, çevrede de dinozor fosillerinin bulunduğunu gösterdi. Bir kömür madeni otoparkının girişinde duran iki tonluk bir kaya parçasında da bir dinozor ayak izi tespit edildi.

Kaynak: DHA

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