İsrail’den Suriye’nin Başkenti Şam’a Hava Saldırısı
İsrail ordusu Suriye'nin başkenti Şam'a saldırı düzenledi. Suriye basının iddiasına göre, saldırıda Filistinli bir kişi hedef alındı
İsrail uçakları, yerel saatle 13.45'te Meşru Dummar bölgesinde bir binayı hedef aldı.
Saldırı kapsamında, iki şiddetli patlama sesi duyulurken, hedef alınan binadan dumanlar yükseldi.
FİLİSTİN CİHAT KARARGARHI MI HEDEF ALINDI?
İsrail'de yayın yapan Kanal 14 televizyonun haberinde ise İsrail'in Şam'a düzenlediği hava saldırısında, Filistin İslami Cihat Hareketi'nin karargahının hedef alındığı öne sürüldü.
İsrail ordusundan saldırıya ilişkin henüz açıklama gelmedi.
Kaynak: AA
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